لأول مرة في تاريخها.. قيمة بيتكوين تتجاوز 50 ألف دولار

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – تجاوزت قيمة عملة بيتكوين 50 ألف دولار يوم الثلاثاء، لتواصل ارتفاعها المذهل الذي دفعها للارتفاع بحوالي 20 ألف دولار هذا العام.

وسجلت العملة الرقمية مستوى قياسياً بلغ 50602.53 دولاراً قبل أن تتراجع قليلاً. ولا تزال عملة البيتكوين مرتفعة بحوالي 2٪ خلال الـ24 ساعة الماضية، وقد ارتفعت بنحو 260٪ منذ بداية نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقد دفع المستثمرون بأسعار بيتكوين إلى ارتفاع هائل خلال الوباء، بينما خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة إلى ما يقرب من الصفر في مارس/ آذار 2020 – ومن المتوقع إبقائها هكذا لعدة سنوات أخرى – ما أدى إلى إضعاف الدولار الأمريكي بشدة.

وقد جعل ذلك بيتكوين عملة جذابة نسبياً، إذ أنه هناك حد معين لعدد عملات بيتكوين في العالم، ويعتقد المستثمرون أنه بمجرد نفاد العرض، سترتفع قيمة العملة الرقمية.

ومع ارتفاع عملة بيتكوين إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، يقوم مستثمرون كبار من أصحاب العلامات التجارية بتخزينها، لتتبناها الشركات الاستهلاكية الضخمة، ما ساعد بالتالي في ارتفاع قيمتها.

وكانت قد أعلنت "تسلا"، شركة السيارات الأكثر قيمة في سوق الأسهم، الأسبوع الماضي أنها قد تقبل قريباً العملة الرقمية كدفعة لسياراتها، مضيفة أنها تحتفظ ببعض أموالها النقدية بالبيتكوين بدلاً من العملة التقليدية.

كما أعلنت "ماستركارد" مؤخراً أنها ستدعم "عملات رقمية محددة" مباشرة على شبكتها في وقت لاحق من هذا العام. ويمثل هذا معلماً رئيسياً لعملة البيتكوين، حيث بدأت "سكوير" و"باي بال" مؤخراً السماح للعملاء بتداول عملة بيتكوين، ولكن "ماستركارد" ستكون منصة بيتكوين الرئيسية والأكثر انتشاراً حتى الآن.

وقد تجاوزت قيمة عملة بيتكوين حاجز الـ20 ألف دولار لأول مرة في ديسمبر/ كانون الأول، وقد ارتفعت قيمتها بأكثر من الضعف في غضون 3 أشهر.