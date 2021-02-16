دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عينت نغوزي أوكونجو إيويالا مديرة عامة لمنظمة التجارة العالمية يوم الإثنين لتصبح بذلك أول امرأة وأول أفريقية تترأس هيئة التجارة العالمية.

وعينت أوكونجو إيويالا من قبل منظمة التجارة العالمية بعد أن انسحب آخر مرشح منافس، وزير التجارة الكوري الجنوبي يو ميونغ هي، من السباق. وسوف تتولى منصبها في 1 مارس/ آذار، لفترة تمتد حتى أغسطس/ آب 2025.

وحازت أوكونجو إيويالا، وهي اقتصادية ووزيرة مالية سابقة لنيجيريا، بدعم واسع من أعضاء منظمة التجارة العالمية بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والصين واليابان وأستراليا، في حين كانت الولايات المتحدة، تحت إدارة ترامب، تميل لصالح يو.

وتأسست منظمة التجارة العالمية في العام 1995 بهدف تعزيز التجارة المفتوحة لمنفعة الجميع. وتعمل اليوم لتتفاوض وتدير قواعد التجارة الدولية وحل النزاعات بين أعضائها الـ164.

ولكن، كافحت المنظمة لمنع الخلافات التجارية بين الدول الأعضاء، وعلى الأخص الولايات المتحدة والصين. وكانت الهيئة التي تتخذ من جنيف مقراً لها، بدون مدير عام دائم منذ تنحي روبرتو أزيفيدو قبل عام مما كان مقرراً له.

وأقرت أوكونجو إيويالا بالحاجة إلى الإصلاحات، حيث قالت خلال مقابلة مع كريستيان أمانبور من CNN: "إنه شعور مثير ومرهق في نفس الوقت. أتطلع إلى التحدي ... هناك حاجة إلى إصلاحات عميقة لإعادة صياغة المنظمة وإعادة وضعها".

وقالت أوكونجو إيويالا إن تكثيف الجهود العالمية لمكافحة جائحة كورونا هي أولية أيضاً، حيث أوضحت خلال المقابلة: "أحد أهم أولوياتي، والتي أنا متحمسة لها، هي كيف يمكن للتجارة ومنظمة التجارة العالمية أن تلعب دوراً أقوى في تقديم حلول لوباء كورونا، سواء على الصعيد الصحي أو الاقتصادي".

وقالت أوكونجو إيويالا إنه بينما يعتمد التعافي الاقتصادي على التجارة، فإن حل تحديات الصحة العامة يتطلب أيضاً "تجارة جيدة".

وأمضت أوكونجو إيويالا 25 عاماً في البنك الدولي كخبيرة اقتصادية في مجال التنمية، وترقت إلى منصب المدير العام. كما ترأست مجلس إدارة "غافي"، والتي تساعد في توزيع لقاحات فيروس كورونا على مستوى العالم، حيث تنحت في نهاية ولايتها في ديسمبر/ كانون الثاني.