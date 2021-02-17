"أديداس" ستبيع "ريبوك" للتركيز على علامتها التجارية الخاصة

لندن، المملكة المتحدة (CNN) – قالت شركة "أديداس" إنها ستبيع علامة الملابس الرياضية التجارية الأمريكية المتعثرة "ريبوك" كجزء من خطة إصلاح استراتيجية.

وقالت شركة الملابس الرياضية الألمانية في بيان يوم الثلاثاء إنها قررت بدء عملية رسمية "تهدف إلى تصفية ريبوك" بعد مراجعة الأعمال التي أعلنت عنها أواخر العام الماضي.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، كاسبر رورستد: "ستتمكن ريبوك وأديداس من تحقيق إمكانات نموهما بشكل أفضل بشكل مستقل عن بعضهما البعض. سنعمل بجد في الأشهر المقبلة لضمان مستقبل ناجح لعلامة ريبوك التجارية والفريق الذي يقف وراءها".

وتم اتخاذ قرار بيع "ريبوك" كجزء من استراتيجية جديدة مدتها 5 سنوات ستكشف عنها "أديداس" في 10 مارس/ آذار. وكانت قد استحوذت "أديداس" على العلامة التجارية الأمريكية قبل 15 عاماً مقابل 3.8 مليار دولار، في محاولة لتوسيع انتشارها في السوق المحلية لشركة "نايكي". وكان لدى ريبوك آنذاك صفقات ملابس عدة مع الاتحاد الوطني لكرة السلة والرابطة الوطنية لكرة القدم.

ولكن أداء العلامة التجارية كان دون المستوى في السنوات الأخيرة وفقدت حصتها في السوق. وتمثل مبيعات "ريبوك" الآن 7٪ فقط من مبيعات "أديداس"، منخفضة من حوالي 18٪ في العام 2010، وفقاً للبيانات المالية.

وأطلق رورستد خطة تحول في العام 2016 بعد توليه منصب الرئيس التنفيذي لشركة "أديداس"، استطاعت أن تعيد "ريبوك" إلى الربحية في العام 2018 وشهدت صفقات مع مشاهير مثل "آريانا غراندي" و"كاردي بي".

ولكن إغلاق المتاجر الإجباري المرتبط بجائحة كورونا والفشل في الاستفادة من زيادة الطلب على الملابس الرياضية أدى إلى تراجع المبيعات في العام 2020. وتراجعت إيرادات "ريبوك" بنسبة 7٪ في الربع الثالث مقارنة بالعام السابق، مقارنة بانخفاض نسبته 2٪ في مبيعات "أديداس".

وقالت "أديداس" إنها ستركز جهودها على تعزيز علامتها التجارية في سوق السلع الرياضية العالمية.

ويمكن لشركة "أديداس" فصل شركة "ريبوك" كشركة عامة منفصلة أو بيع العلامة التجارية. ويقول المحللون إن المشترين المحتملين قد يشملون شركة VFC Corp، الشركة الأم لشركة "فانس" و"ذا نورث فيس"، التي اشترت مؤخراً علامة "سوبريم" التجارية مقابل 2.1 مليار دولار. كما يمكن أن تكون مجموعة العلامات التجارية الأصلية (ABG) وشركة "آنتا سبورتس" الصينية من المشترين المحتملين.

وستعلن شركة "أديداس" عن "ريبوك" كعمليات متوقفة، اعتباراً من الربع الأول من العام 2021.