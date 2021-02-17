كيف تقيم النساء العاملات سوق العمل الإماراتي؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هل يُعامل الرجال والنساء بشكل عادل في سوق العمل الإماراتي؟ وما هي أهم التحديات التي تواجهها المرأة في بيئة عملها؟ ماذا عن العوامل الرئيسية التي تؤثر على قرار النساء عند قبول وظيفة ما؟

ساهمت مجموعة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية في تغيير وضع المرأة في سوق العمل، حيث أصبحت مساهماتها الاقتصادية ذات أهمية متزايدة داخل الأسرة.

لذلك، أُجري مؤخراً استبيان بعنوان "المرأة العاملة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" لفهم آراء ومشاعر وتطلعات النساء، حيث كشف الاستبيان أن الاستقلال المالي (55٪) هو العامل الأساسي لدخول المرأة إلى سوق العمل في الشرق الأوسط.

وقالت 51٪ من المجيبات إنهن يسعين للحصول على عمل لدعم الأسرة أو المساهمة في تعزيز إيراداتها، بينما قالت 43٪ منهن إن الدافع الأساسي للعمل يتمثل في توسيع آفاقهن في الحياة، في حين صرحت 42٪ من المجيبات بأن هدفهن يتمثل في تأمين مستقبل الأسرة والأطفال.

وأظهرت نتائج الاستبيان أن الغالبية العظمى من المجيبات في الإمارات (83٪) يعملن في مكان مختلط. وقالت 73٪ من النساء إنهن يشعرن بالراحة تجاه العمل في بيئة مختلطة، في حين قالت 51٪ إنهن يشعرن براحة كبيرة تجاه ذلك، فيما قالت 4٪ فقط أنهن يفضلن العمل في بيئة غير مختلطة في الإمارات.

المساواة بين الجنسين في أماكن العمل

تدرك الشركات في المنطقة أن المساواة بين الجنسين تعتبر عاملاً مهماً لتحسين بيئة العمل. وبشكل عام، تعتقد غالبية المجيبات أن النساء والرجال يُعاملون على قدم المساواة في مكان عملهم عبر مجموعة متنوعة من المجالات، أبرزها التقدم الوظيفي (67٪)، والتوظيف والتعيين (63٪)، والمزايا المقدمة (55٪).

وتماشياً مع الشعور العام بالمساواة في مكان العمل، أفادت غالبية المجيبات في الإمارات (59٪) أنهن يعملن لنفس عدد ساعات زملائهن من الذكور، بينما ذكرت 31٪ أنهن يعملن لعدد أطول من الساعات مقارنة بزملائهن الذكور.

المزايا المقدمة للمرأة العاملة

بالنسبة للمزايا الخاصة بالنساء في مكان العمل، تضمنت أبرز 5 مزايا تحصل عليها المجيبات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التأمين الصحي الشخصي (39٪)، وإجازة الأمومة مدفوعة الأجر (38٪)، والتدريب المرتبط بالعمل (31٪)، وبدل المواصلات30) ٪)، والتأمين الصحي للأسرة (24٪). كما ذكرت معظم السيدات أنهن يحصلن على إجازة أمومة رسمية تتراوح مدتها من شهر إلى 3 أشهر.

العوامل التي تعزّز شعور المرأة بالسعادة

أظهرت نتائج الاستبيان بعض الحقائق الملموسة حول التقدم المحرز على مستوى تمكين المرأة في المنطقة. واعتبرت حوالي نصف المجيبات (49٪) أن تأسيس حياة مهنية ناجحة هو مصدر رئيسي للسعادة لهن، تليها الصحة الجيدة (49٪)، وكسب المال (33٪) وقضاء الوقت مع العائلة (32٪).

أما بالنسبة للسمات الوظيفية الأكثر أهمية للمرأة، فقد اختارت غالبية المجيبات (57٪) الراتب الجيد باعتباره الميزة الأكثر أهمية، تليه فرص النمو الوظيفي على المدى الطويل (37٪) والتأمين الصحي لجميع أفراد الأسرة (28٪). فيما ظهرت عناصر قلة فرص السفر وبيئات العمل غير المختلطة كالأقل أهمية بالنسبة لهن.

وأشارت 34٪ من النساء المجيبات إلى أن خياراتهن المهنية كان لها تأثير إيجابي على حياتهن الزوجية، في حين صرّحت 38٪ أنها لم يكن لديها أي تأثير. على صعيد آخر، تعتقد 47٪ ممن شملهن الاستطلاع أن خطط زواجهن المستقبلية ستؤثر على خياراتهن المهنية إلى حد ما على الأقل، بينما تعتقد 31٪ أن هذه الخطط لن تؤثر على خيارتهن المهنية.