خلفان عن قرار السعودية بشأن الشركات الأجنبية: دبي لم تعد موقعا إقليميا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتبر الفريق ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي، الأربعاء، أن مسار دبي التجاري ليس محدودا بالمنطقة الخليجية، وذلك في تعليقه على إعلان الحكومة السعودية عزمها إيقاف التعاقد مع كافة الشركات الأجنبية التي لديها مقرات إقليمية خارج أراضي المملكة بحلول عام 2024.

وقال خلفان، في سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر، إن "دبي موقعا لم تعد إقليميا على خارطة التجارة ولكنها موقعا دوليا، 75%من واردات دبي يعاد تصديرها إلى دول العالم، وإعادة التصدير تحتاج إلى سلسلة إجراءات هيأت دبي لها وذللت كل الصعاب".

وأضاف: "دبي تعد موقعا استراتيجيا لمنتجات أكثر من مليارين ونصف، الهند والصين وما جاورهما، وأسواق دبي تراها في أفريقيا وآسيا أكثر القارات احتياجا للسلع في العالم".

وأكد خلفان على أهمية التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي، قائلا: "العبرة أننا نحن في مجلس تعاون، هذا المفهوم الذي نربي عليه أجيالنا". وقال إن "قرار إلزام الشركات العالمية فتح مكاتب لها في المملكة أو مقاطعتها قد يضر بدول خليجية أخرى أضعف اقتصاديا بكثير من الإمارات، الإمارات متعافية بحمد الله ومنته".

وحول ما إذا كان قرار السعودية بشأن الشركات الأجنبية سيضر دبي، قال خلفان: "هذا لن يكون لأن مسار دبي التجاري ليس محدودا بالمنطقة الخليجية التي تعتبر أصغر أسواقه ولكن حركة تجارتها عالمية".

وأضاف: "فكرة أن الشركة العالمية التي تتعاقد مع الحكومة في مشاريع حكومية يكون لها مكتب رئيسي في المملكة فكرة صحيحة لا غبار عليها أبدا حماية لمصالحها"، وتابع بالقول: "نحن لا نعتقد بل نؤمن بأن كل ما فيه خير للمملكة فيه خير لنا في الإمارات، لكن بعض المغردين يزعجهم ذلك".