دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أصدرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تقديرات تعكس الاستهلاك العالمي من البترول والوقود السائل، حيث توقعت أن الاستهلاك في يناير/ كانون الثاني بلغ 93.9 مليون برميل في اليوم، بانخفاض يبلغ 2.8 مليون برميل في اليوم مقارنة مع يناير/ كانون الثاني من العام 2020.

وتتوقع إدارة معلومات الطاقة أن متوسط الاستهلاك العالمي للبترول والوقود السائل سيبلغ 97.7 مليون برميل في اليوم لعام 2021، وهو زيادة بمقدار 5.4 مليون برميل في اليوم مقارنة بالعام 2020.

كما تشير التوقعات إلى أن استهلاك البترول والوقود السائل سيزداد بمقدار 3.5 مليون برميل في اليوم في عام 2022 ليصل إلى متوسط يبلغ 101.2 مليون برميل في اليوم.

إليكم في الإنفوغرافيك أعلاه نظرة على توقعات الإنتاج والاستهلاك العالمي للوقود السائل خلال السنوات المقبلة.