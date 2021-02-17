السعودية تعلن إطلاق بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت السعودية يوم الثلاثاء عن إطلاق بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة كأحد الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني بهدف زيادة التمويل المقدم إلى القطاع الذي تعتبره المملكة من أهم محركات النمو الاقتصادي.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، "منشآت"، اتخذت القرار بهدف سد الفجوة التمويلية لدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مساهمة المؤسسات المالية في تقديم حلول تمويلية مبتكرة، وتحقيق الاستقرار المالي للقطاع، "ليكون ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية وممكّناً لتحقيق رؤية 2030"، بحسب البيان.

وسيقوم البنك بتوفير جميع منتجاته وخدماته بشكل رقمي، دون الحاجة إلى تأسيس فروع فعلية، وذلك بهدف تسهيل الوصول إلى الخدمات لجميع المناطق.

واتخذت "منشآت" قرار تأسيس البنك بناء على دراسة معيارية شملت 14 دولة، لبحث أفضل الممارسات في دعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة مع تحليل الوضع الراهن وتحديد الفجوات التمويلية.

وقال البيان إن "منشآت" أسست البنك المنشآت ليكون "مظلة لجميع الحلول التمويلية بما فيها التمويل الإقراضي والرأسمالي، وضمان التمويل والتمويل البديل، لإيجاد بيئة محفِّزة تلبي الاحتياجات الأساسية الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتتيح لها فرص النمو والازدهار".