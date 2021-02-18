"فيسبوك" يحظر نشر أو مشاركة المحتوى الإخباري في أستراليا

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- لم يعد بإمكان الأشخاص في أستراليا تصفح الأخبار أو تداولها على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إذ قال الموقع يوم الأربعاء، إن مستخدمي المنصة في أستراليا لن يتمكنوا من مشاركة الأخبار وعرضها من المنافذ المحلية والدولية.

ويأتي الإعلان كرد على تشريع مقترح في أستراليا من شأنه أن يجبر منصات التقنية على الدفع لناشري الأخبار مقابل المحتوى.

وقال كامبل براون، نائب رئيس الشراكات الإخبارية العالمية في" فيسبوك"، في منشور على مدونة: "ما فشل القانون المقترح المقدم في أستراليا في إدراكه هو الطبيعة الأساسية للعلاقة بين منصتنا والناشرين. على عكس ما اقترحه البعض، لا يسرق فيسبوك محتوى الأخبار، إنما يختار الناشرون مشاركة قصصهم على فيسبوك".

كما أضاف براون: "آمل أن نتمكن في المستقبل من توفير الأخبار للناس في أستراليا مرة أخرى".

وخلال جلسة استماع في يناير/ كانون الثاني في مجلس الشيوخ الأسترالي، أشار "فيسبوك" إلى إمكانية حظر المحتوى في البلاد إذا أصبح مشروع القانون قانوناً. وقد هددت "غوغل" في نفس الجلسة بإغلاق محرك البحث الخاص بها في أستراليا كلياً.

ولكن قبل إعلان "فيسبوك" يوم الأربعاء، أشارت "غوغل" إلى أنها تسير في الاتجاه المعاكس، إذ بدلاً من مغادرة أستراليا، يبدو أنها تعمل على تعميق علاقاتها مع الناشرين هناك.

وأعلنت كل من "غوغل" و"نيوز كورب" – مجموعة الأخبار المملوكة لروبرت مردوخ والتي تضم الكثير من وسائل الإعلام الأسترالية وكذلك بعض منافذ البيع في المملكة المتحدة و"وول ستريت جورنال" و"نيويورك بوست" في الولايات المتحدة – عن صفقة مدتها 3 سنوات، حيث ستدفع بموجبها شركة التكنولوجيا مقابل ترخيص محتوى "نيوز كورب".