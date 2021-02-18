منظمة العفو الدولية: حظر "فيسبوك" للأخبار "يهدد حقوق الإنسان"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قالت منظمة العفو الدولية إن استعداد "فيسبوك" لحجب مصادر إخبارية موثوقة يتماشى أيضاً مع "سجل الشركة الضعيف في معالجة انتشار المحتوى الذي يحض على الكراهية والمعلومات المضللة على المنصة".

وقالت منظمة مراقبة حقوق الإنسان يوم الخميس إنه أمر "مقلق للغاية أن تكون شركة خاصة مستعدة للتحكم في وصول المعلومات التي يعتمد عليها الناس"، مضيفة أن "قوتها المهيمنة على نظامنا الإيكولوجي للمعلومات تهدد حقوق الإنسان".

كما أضافت المنظمة أن هذه الخطوة ستؤثر على مجتمعات المحيط الهادئ بشكل غير متناسب، حيث "يعتمد الكثيرون على الحصول على المعلومات والأخبار من فيسبوك نظراً لطبيعة اتفاقياتهم مع مزودي خدمات الاتصالات."

وقال المتحدث باسم منظمة العفو الدولية إنه "أمر مقلق أن محتوى مجموعات دعم المجتمع وخدمات الطوارئ والجمعيات الخيرية قد تم حظره".

وكان قد أعلن فيسبوك يوم الأربعاء، أن مستخدمي المنصة في أستراليا لن يتمكنوا من مشاركة الأخبار وعرضها من المنافذ المحلية والدولية، في رد على تشريع مقترح في أستراليا من شأنه أن يجبر منصات التقنية على الدفع لناشري الأخبار مقابل المحتوى.