خرائط "غوغل" تسمح للمستخدمين الدفع لمواقف السيارات من داخل التطبيق

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- يمكن لخرائط "غوغل" حالياً أن تخبرك أي قطار يجب أن تستقله أو أي طريق يجب أن تسلكه لتحديد مسار رحلتك الأمثل. ولكن الآن، سيبسط التطبيق أيضاً عملية التنقل بشكل أكبر من خلال السماح للمستخدمين بالدفع لمواقف السيارات أو وسائل النقل العامة مباشرة من هواتفهم.

وأصبح بإمكان المستخدمين الآن ربط حساباتهم على خرائط "غوغل" بمحفظة "غوغل باي" الخاصة بهم وإجراء مدفوعات متعلقة بالنقل دون الحاجة إلى مغادرة التطبيق. ويمكن للخاصية الجديدة أن تسمح للمستخدمين تجاوز عدادات وقوف السيارات وآلات تذاكر القطار، وبالتالي توفير الوقت وتجنب لمس الأسطح العامة، وهو ما يعد أمراً إيجابياً في ظل أزمة كورونا.

وتعد الميزات الجديدة أحدث تحديث لخرائط "غوغل"، والتي تهدف إلى أن تصبح أكثر من منصة لتوفير الاتجاهات.

في ديسمبر/ كانون الأول، على سبيل المثال، أضافت "غوغل" خاصية تسمح للشركات التي تم التحقق منها بإرسال رسائل إلى العملاء مباشرة من خلال التطبيق، في خطوة نحو اعتماد المزيد من الشركات على التفاعلات الرقمية لزيادة المبيعات.

كما أضاف التطبيق أيضاً ميزة في سبتمبر/ أيلول توضح مدى انتشار فيروس كورونا في منطقة معينة.

وقالت الشركة في منشور يوم الأربعاء: "من حجز جلسة يوغا عبر الإنترنت إلى طلب الطعام من مطعمك المفضل - تُعد خرائط غوغل خدمة جانبية قوية تتيح لك إنجاز المهام طوال اليوم".

لخاصية المواقف، تعاونت "غوغل" مع اثنين من مزودي التقنيات، "باسبورت" و"بارك موبايل"، اللذان سيربطان خرائط "غوغل" بعدادات انتظار السيارات في الشوارع.

عندما يستخدم الأشخاص خرائط "غوغل" للتنقل إلى وجهة ما، سيطلب منهم التطبيق تلقائياً "الدفع لمواقف السيارات". ويمكن للمستخدمين بعد ذلك إدخال رقم العداد الخاص بالمنطقة التي يتواجدون بها، ومقدار الوقت الذي يريدون الركن فيه والضغط على زر "الدفع".

أما بالنسبة للمستخدمين الذين يعتمدون على وسائل النقل العام، تقول "غوغل" إنها ستوسع القدرة على دفع أجور النقل من خلال التطبيق، حيث ستتصل الآن بأكثر من 80 وكالة نقل حول العالم. وبينما يخطط المستخدمون لرحلتهم، ستوضح لهم خرائط "غوغل" كيفية الدفع مقابل رحلتهم وستسمح لهم بالقيام بذلك مسبقاً باستخدام بطاقة ائتمان محفوظة في محفظة "غوغل باي" الخاصة بهم.