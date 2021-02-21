إصابة قرابة 30 ألف جهاز ماك ببرمجيات ضارة غامضة

نيويورك، الولايات المتحدة (CNN Business) -- أُصيب ما يقرب من 30 ألف جهاز ماك في جميع أنحاء العالم ببرمجيات ضارة غامضة، وفقًا للباحثين في شركة ريد كناري الأمنية.

وكتب توني لامبرت، محلل الاستخبارات في ريد كناري، أن البرمجيات الضارة، التي تسميها الشركة "سيلفر سبارو"، لا "تعرض السلوكيات التي نتوقعها من البرامج الإعلانية المعتادة التي تستهدف أنظمة ماك أو إس غالبًا".

ليس من الواضح ما هو هدف البرمجيات الخبيثة. قال باحثون إن سيلفر سبارو يتضمن آلية تدمير ذاتي يبدو أنها لم تستخدم. من غير الواضح أيضًا ما الذي يمكن أن يؤدي إلى هذا الفعل.

والجدير بالذكر أن سيلفر سبارو يحتوي على كود يتم تشغيله بالأساس على شريحة ام وان الداخلية من شركة أبل، التي تم إصدارها في نوفمبر/تشرين الثاني، مما يجعل البرنامج الضار الثاني المعروف فقط يقوم بذلك، وفقًا لموقع أخبار Ars Technica.

وكتب الباحثون: "على الرغم من أننا لم نلاحظ أن سيلفر سبارو تقدم حمولات ضارة إضافية حتى الآن، إلا أن توافق شريحة ام وان التطلعية، والوصول العالمي، ومعدل الإصابة المرتفع نسبيًا، والنضج التشغيلي يشير إلى أن سيلفر سبارو يمثل تهديدًا خطيرًا بشكل معقول".

وأصابت برمجيات سيلفر سباروا أجهزة ماك في 153 دولة اعتبارًا من 17 فبراير/شباط، وكانت أكثر البلاغات في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا، وفقًا لبيانات من موقع Malwarebytes الذي يمنع هجمات برامج الفدية.