دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- من المحتمل أن تخسر أكبر 5 علامات تجارية في العالم ما يصل إلى حوالي ترليون دولار من قيمتها نتيجة لتفشي فيروس كورونا، والذي تسبب بإغلاق الأعمال على مستوى العالم، وأثر سلباً على صناعات عدة من أبرزها قطاع الملابس الأكثر تضرراً.

ويُظهر تقرير جديد من "براند فاينانس" يحلل تأثير جائحة كورونا على صناعة الملابس أن القطاع كان من الأكثر تأثراً عالمياً بتفشي الوباء، وقد يواجه خسارة محتملة بنسبة 20٪ في قيمة العلامات التجارية.

ورغم الفوضى التي أحدثها الوباء في القطاع، من المرجح أن تحقق العلامات التجارية المرنة أداء أفضل بكثير من نظيراتها، إذ مع انتشار عادات تسوق جديدة وسلوكيات مستهلكين مختلفة، ستبحث العلامات التجارية عن طرق مبتكرة للتأقلم مع التجارة الإلكترونية وإعادة بناء نماذج أعمال المتاجر التقليدية.

وتعد "نايكي" من بين هذه العلامات التجارية التي استطاعت التأقلم والحفاظ على قيمتها في عام كورونا، إذ للسنة السادسة على التوالي، حازت "نايكي" على لقب العلامة التجارية الأكثر قيمة للملابس في العالم، مسجلة زيادة بنسبة 7٪ في قيمة العلامة التجارية لتصل إلى 34.8 مليار دولار في 2020.

كما ركز العملاق الرياضي على خطة استراتيجية للتوزيع المحوري، للحد بشكل كبير من عدد تجار التجزئة الذين يبيعون منتجاتها بهدف استعادة السيطرة على علاقة العلامة التجارية مع العملاء وتحسين هوامش الربح.

تعرّفوا أكثر إلى العلامات التجارية الأعلى قيمة في العام 2020، في الإنفوغرافيك أعلاه: