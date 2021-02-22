لندن، المملكة المتحدة (CNN) -- أظهرت دراسة جديدة أن ارتفاع مبيعات هاتف "آيفون" في الأشهر الـ3 الأخيرة من العام 2020 دفع شركة "آبل" إلى التقدم على "سامسونغ" كأكبر مصنع للهواتف الذكية في العالم.

وقالت شركة "غارتنر" في بيان يوم الاثنين إن إطلاق سلسلة هواتف "آيفون 12" بشبكة الجيل الخامس، 5G، دفع شركة "آبل" إلى المركز الأول في الربع الرابع من العام الماضي.

وكانت آخر مرة احتلت فيها شركة "آبل" المرتبة الأولى في بيع الهواتف الذكية، في الربع الأخير من العام 2016، وفقاً لبيانات "غارتنر"، التي تتعقب المبيعات للمستهلكين.

وباعت "آبل"، التي أطلقت تشكيلة من هواتفها الجديدة في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول، حوالي 80 مليون هاتف ذكي في الأشهر الـ3 الأخيرة من العام 2020، بزيادة بلغت 15٪ عن نفس الفترة من العام السابق.

كما شحنت الشركة أيضاً أكبر عدد من أجهزة "آيفون" على الإطلاق إلى الموزعين في ربع واحد، عند 81.8 مليون جهاز، وفقاً لبحث نشرته شركة "كاناليس"، والتي تتخذ من سنغافورة مقراً لها، أواخر الشهر الماضي. وبهذا المقياس، تفوقت "آبل" على "سامسونغ" في مبيعات الربع الرابع منذ العام 2017.

وغالباً ما تكون الأشهر الـ3 الأخيرة من العام هي الأقوى بالنسبة لـ"آبل" لأنها عادة ما تكشف عن أجهزة "آيفون" الجديدة في سبتمبر/ أيلول. وقد أُجل الكشف العام الماضي حتى أكتوبر/ تشرين الأول بسبب اضطرابات سلسلة التوريد الناجمة عن تفشي جائحة كورونا.

وعادة ما تقوم "سامسونغ" بتحديث هواتفها "غالاكسي S" الرائدة في فبراير/ شباط، ما يساهم في أداء أقوى بكثير في الربع الأول من العام. ولكن هذا العام، أعلنت الشركة عن هواتفها الجديدة قبل شهر.

وحققت "آبل" نمواً في مبيعاتها رغم انكماش المبيعات في السوق، حيث تراجعت المبيعات العالمية للهواتف الذكية بنسبة 5.4٪ في الربع الأخير، وفقاً لـ"غارتنر"، وسط ارتفاع معدلات البطالة وضعف إنفاق المستهلكين بسبب الوباء. وانخفضت مبيعات الهواتف الذكية بنسبة 12.5٪ في العام 2020 مقارنة بالعام السابق.

وقد باعت شركة "سامسونغ" 62 مليون هاتف ذكي في الربع الرابع من العام، وقالت "غارتنر" إن الشركة احتفظت بمكانتها كأكبر مصنع عالمي للهواتف الذكية للعام بأكمله، رغم انخفاض المبيعات بنسبة 15٪ والمنافسة من المصنعين الصينيين مثل "شاومي" و"أوبو" و"فيفو".

أما "هواوي"، والتي تفوقت على "سامسونغ" في الربع الثاني من العام 2020، فقد عانت من أكبر انخفاض بين أكبر 5 بائعي هواتف ذكية في العالم، ما تسبب في فقدانها للمركز الثاني لصالح "آبل" للعام بأكمله. وقالت "غارتنر" إن العلامة التجارية احتلت المرتبة الرابعة عالمياً في الأشهر الـ3 الأخيرة من العام.