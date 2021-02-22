إعلان عن "وظيفة للرجال فقط" بالسعودية يثير ضجة.. والحكومة ترد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار إعلان ن وظائف "للرجال فقط" في المملكة العربية السعودية ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي، بينما أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن الإعلان مخالف لنظام العمل.

وكانت مؤسسة أهلية قد نشرت إعلانا عن وظائف، عبر حسابها على تويتر، وكان من شروط الإعلان أن للوظائف للسعوديين فقط من الرجال، والمؤهل المطلوب "بكالوريوس في الإدارة والتسويق- دبلوم خدمة اجتماعية"، وخبرة في مجال إدارة المشاريع والبرامج المجتمعية".

ووجهت إحدى المتابعات سؤالا إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن رأي الوزارة في "هذا التمييز بين المرأة والرجل في الوظائف"، ورد الحساب الرسمي للعناية بالعملاء بوزارة الموارد البشرية بأن "الإعلان مخالف للمادة الثالثة من نظام العمل"، فيما حذفت المؤسسة إعلانها.

وأشارت وزارة الموارد البشرية إلى أن "العمل حق للمواطن، لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توفر الشروط المنصوص عليها في النظام، والمواطنون متساوون في حق العمل دون أي تمييز على أساس الجنس أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى، سواءً أثناء أداء العمل أو عند التوظيف أو الإعلان".