دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، عن وفاة أحمد زكي يماني، وزير النفط الأسبق والذي "وقف وراء" صدمة أسعار النفط العام 1973، عن عمر يناهز 90 عاما.

يماني قابل الزميل جون ديفتيريوس في CNN العام 2010، حيث أوضح ما حدث العام 1973 قائلا: "كانت قصة طويلة، ردة فعل أمريكا حول ما حصل لم يقتصر على رد فعل واحد، قرروا رفع سعر النفط 400% وهكذا حرموا أوبك من قوتهم الاستراتيجية، النفط العربي كان من المفترض وكنت خلف ذلك، ليس للإضرار بالاقتصاد بل للفت نظر الرأي العالمي بأن هناك مشكلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.."

وتابع يماني حينها قائلا: "للأسف الكثيرون كانوا مهتمين، أعضاء في أوبك يحبون المال والعائدات ولهذا دفعوا بالسعر للأعلى بأقصى سرعة ممكنة ودفعوا ثمن ذلك على ما فعلوا.."

وردا على سؤال حول إن كان نادما على الافعال التي اتخذت العام 1973؟ رد اليماني قائلا: "لا لا، لا أندم على ذلك، أنا نادم على ما فعلته أوبك، لا يمكنك حقا إدارة السعر كان الأمر سوء إدارة للأسعار وسوء إدارة للقوة.."

ويذكر أن العام 1973 -1974 كان هناك حجب للنفط العربي كرد على مساندة الرئيس الأمريكي الأسبق، ريتشارد نيكسون لإسرائيل والصراع مع مصر وسوريا، الأمر الذي وصفه وزير الخارجية الأمريكي السابق، هينري كيسنجر بـ"الابتزاز العربي".