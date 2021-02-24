فيسبوك سيسمح بتداول الأخبار في أستراليا مجدداً بعد محادثات مع الحكومة

هونغ كونغ (CNN) -- سيعيد "فيسبوك" الصفحات الإخبارية في أستراليا بعد أن وافقت الحكومة على تغييرات في قانون إعلامي كان يخطط له، تقول الشركة إنه سيسمح لها بالاحتفاظ بسيطرة أكبر على ما يظهر على نظامها الأساسي.

ويأتي الإعلان بعد أشهر من الخلاف المرير بين شركة التكنولوجيا الأمريكية وكانبيرا، التي كانت تعمل على تشريع يجبر المنصات التقنية على الدفع للناشرين مقابل المحتوى الإخباري.

وكان من الممكن أن تسمح النسخة الأولية من التشريع لوسائل الإعلام بالمساومة إما بشكل فردي أو جماعي مع "فيسبوك" و"غوغل"، والدخول في تحكيم ملزم إذا لم يتمكن الطرفان من التوصل إلى اتفاق.

وقالت الحكومة الأسترالية يوم الثلاثاء إنها ستعدل القانون ليشمل بنداً "يجب أن يأخذ في الاعتبار ما إذا كانت المنصة الرقمية قد قدمت مساهمة كبيرة في استدامة صناعة الأخبار الأسترالية من خلال التوصل إلى اتفاقيات تجارية مع شركات وسائل الإعلام الإخبارية". ولن يُستخدم الحكم الآن إلا "كملاذ أخير" بعد فترة وساطة "حسن النية".

وقالت كامبل براون، نائب رئيس فيسبوك للشراكات الإخبارية العالمية، في بيان: "أوضحت الحكومة أننا سنحتفظ بالقدرة على اتخاذ قرار ظهور المحتوى الإخباري على فيسبوك حتى لا نتعرض تلقائياً لمفاوضات قسرية".

كما أضافت كامبل أن الاتفاقية "ستسمح لنا بدعم الناشرين الذين نختارهم"، مضيفة أن الشركة "ستعيد نشر الأخبار على فيسبوك في أستراليا في الأيام المقبلة".

وكان قد منع "فيسبوك" الأستراليين الأسبوع الماضي من العثور على الأخبار أو مشاركتها على خدمته. وأجبر القرار، الذي بدا كأكثر الإجراءات تقييداً التي اتخذتها الشركة على الإطلاق ضد ناشري المحتوى، صفحات المؤسسات الإعلامية وحتى بعض الخدمات الأساسية لأن تختفي من على المنصة.