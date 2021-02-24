دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- طرحت شركة "لوسيد موتورز" للسيارات الكهربائية الفاخرة للاكتتاب العام بعد اندماجها مع شركة الاستحواذ لأغراض الخاصة، "Churchill Capital Corp IV"، في أكبر صفقة حتى الآن بين شركة من نوعها وشركة سيارات كهربائية.

بعد الصفقة، أصبحت القيمة السوقية للشركة المدعومة من قبل صندوق الاستثمارات العامة السعودي، أكثر من 10 مليار دولار، حتى كتابة هذا التقرير، كما ستمنح شركة "لوسيد موتورز" أكثر من 4 مليار دولار من النقد.

وقالت الشركة إن الصفقة ستستخدم لتوسيع مصنع "لوسيد" في أريزونا، والذي تتوقع في النهاية أن يكون قادراً على إنتاج 365 ألف سيارة سنوياً.

وتحاول "لوسيد" التنافس مباشرة مع شركة "تسلا"، وقد ساعد بيتر رولينسون، الرئيس التنفيذي لشركة "لوسيد"، في تطوير سيارة "موديل S" أثناء عمله في "تسلا" من 2009 إلى 2012. وتبيع "تسلا"، صانع السيارات الأكثر قيمة في العالم من حيث القيمة السوقية، سيارة "موديل S"، الكهربائية بسعر يبدأ من 73،990 دولاراً.

وتعد "Churchill Capital Corp IV" شركة استحواذ ذات أغراض خاصة، وهي شركة شكلية غرضها الوحيد الشراء أو الاندماج مع شركة خاصة من أجل طرحها في السوق العام دون طرح عام أولي تقليدي. وقد اختارت العديد من الشركات طرح أسهمها للاكتتاب العام خلال العام الماضي من خلال شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة بدلاً من الاكتتابات العامة الأولية التقليدية، والتي عادة ما تتطلب المزيد من التدقيق من قبل المستثمرين والمنظمين.

وكان اندماج "لوسيد" متوقعاً على نطاق واسع، ما أدى إلى ارتفاع أسهم "Churchill Capital Corp IV" بأكثر من 470٪ منذ بداية العام 2021. بعد الإعلان عن الصفقة، انخفض سعر سهم الشركة بأكثر من 40٪.