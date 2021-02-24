حصريًا لـCNN: أول مقابلة لكارلوس غصن بعد هروبه إلى لبنان

أتلانتا، الولايات المتحدة الامريكية (CNN) – أصدرت محكمة تركية حكما بالسجن لـ4 سنوات وشهرين على مدير شركة طيران خاص وطيارين، الأربعاء، بسبب دورهما في تهريب الرئيس التنفيذي السابق لشركة نيسان اليابانية، كارلوس غصن، من اليابان إلى لبنان عبر تركيا في ديسمبر/كانون أول من عام 2019.

وحكمت المحكمة التابعة لولاية إسطنبول التركية بالسجن لـ4 سنوات وشهرين على المتهمين الثلاثة بالإضافة إلى غرامة قدرها 31 ألف و40 ليرة تركية (ما يعادل 4 آلاف و300 دولار أمريكي) بتهمة "تهريب مهاجر" وفقا لقناة TRT الرسمية التركية.

وبرأت المحكمة التركية طيارين آخرين من التهم الموجهة لهما، وتمت تبرأة مضيفين أيضا من تهم "الفشل في الإبلاغ عن جريمة"، وفقا للقناة التركية.

واعتُقل غصن في نوفمبر/تشرين ثاني من عام 2018 وكان ينتظر محاكمته في اليابان حيث وُضع رهن الإقامة الجبرية في منزله بتهم تتعلق بالمخالفات المالية، بما فيها ادعاءات تفيد بأنه أفصح عن مبلغ أقل من راتبه لسنوات وحول 5 ملايين دولار من شركة نيسان إلى وكالة للسيارات تحت سيطرته.

وأصبح رجل الأعمال ذو الأصول اللبنانية ملاحقا بعد هروبه من اليابان سرا عائدا إلى لبنان في 30 ديسمبر/كانون أول من عام 2019، ومر بتركيا خلال رحلة هروبه وغير طائرته في مطار أتاتورك في إسطنبول، ونتيجة للتحقيقات اعتقلت السلطات التركية عددا من المشاركين في عملية تهريبه.

وقال غصن لمذيع CNN، ريتشارد كويست، أنه يشعر بـ"السوء" بسبب تضرر من ساعدوه على الهروب، لكنه أشار إلى أن الجميع كان يعلم مخاطر تلك العملية، حسب قوله.