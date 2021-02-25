تعطل خدمات الدفع في أكبر بنك مركزي في العالم

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – تعرض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لاضطراب واسع النطاق في خدمات الدفع المتعددة يوم الأربعاء، بما في ذلك النظام الذي تعتمد عليه البنوك والشركات لتحويل ترليونات الدولارات على النظام المالي كل يوم.

وبعد مواجهة مشاكل لعدة ساعات، استأنف نظام الدفع الحاسم، المعروف باسم "فيدواير"، عملياته الاعتيادية قبل الساعة 3 مساء بالتوقيت الشرقي، وفقاً لموقع الاحتياطي الفيدرالي.

وفي بيان، ألقى الاحتياطي الفيدرالي باللوم على "خطأ تشغيلي" وقال إنه يعمل على استعادة الخدمات والتواصل مع العملاء.

وتعتمد البنوك والشركات والوكالات الحكومية على "فيدواير" لتحويل مبالغ ضخمة من المال حول النظام المصرفي الأمريكي. وتم تحويل أكثر من 3 ترليون دولار يومياً باستخدام " فيدواير" خلال الربع الرابع من العام الماضي.

وكانت المشاكل منتشرة على نطاق واسع، حيث أصبح موظفو الاحتياطي الفيدرالي "على دراية بحدوث اضطراب في جميع الخدمات" بدءاً من الساعة 11:15 صباحاً بالتوقيت الشرقي، وفقاً لبيان على الموقع الإلكتروني للفيدرالي.

وقالت الرسالة: "حددت فرقنا الفنية أن السبب هو خطأ تشغيلي من جانب الاحتياطي الفيدرالي".

وفي تحديث، قال بنك الاحتياطي الفيدرالي إنه "اتخذ خطوات للمساعدة في ضمان مرونة فيدواير" وتطبيقات خدمة التسوية الوطنية "بما في ذلك المشكلة التي واجهها".

ومن غير الواضح عدد البنوك أو الشركات التي تأثرت بالانقطاع.

وقالت "جيميني"، وهي بورصة عملات مشفرة، إن بعض أنظمتها تعاني من انقطاعات بسبب اضطراب بنك الاحتياطي الفيدرالي، مضيفة أن "جميع الأموال ستبقى آمنة أثناء التحقيق في المشكلة".

وقال شخص مطلع على الأمر في أحد البنوك الكبرى لشبكة CNN إن تحويلات "فيدواير" قد استؤنفت، مضيفاً أنه هناك مخاوف قليلة من عدم تنفيذ أي مدفوعات بسبب الانقطاع.