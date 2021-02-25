دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، عن إطلاق شركة للتطوير باستثمارات من المتوقع أن تتجاوز قيمتها 2.9 مليار دولار.

وتهدف شركة "السودة"، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، إلى الاستثمار في البنية التحتية في منطقة عسير وتطوير قطاعي السياحة والترفيه، بحسب ما ذكرته وكالة الإعلام السعودية.

وبحسب البيان، فمن المقرر أن تعمل الشركة على "تطوير منطقة المشروع التي تشمل السودة وأجزاء من محافظة رجال ألمع، لتصبح وجهة سياحية جبلية فاخرة تتميز بثقافتها الأصيلة، وتراثها الفريد وطبيعتها الساحرة، وتقديم خيارات سكنية وترفيهية متنوعة".

وقال محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ياسر بن عثمان الرميَّان، إن المشروع العملاق، يطمح لتنشيط المنطقة من الناحية السياحية والتنموية، لتكون وجهة جبلية سياحية عالمية، "تنافس الوجهات المماثلة، وتشكل نقلة نوعية للمملكة والمنطقة عموماً".

كما أضاف الرميان أن إطلاق شركة السودة للتطوير، يأتي تأكيداً على التزام الصندوق بتنفيذ توجيهات ولي العهد السعودي "باستثمار ما لا يقل عن 150 مليار ريال سنوياً في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى عام 2025"، مشيراً إلى أن الصندوق يطمح لأن تشكل الاستثمارات المحلية 80% من استثماراته، بهدف تحقيق التنوع الاقتصادي والتأثير بشكل إيجابي على الاقتصاد المحلي.

ومن المقرر أن تطور الشركة 2700 غرفة فندقية، و1300 وحدة سكنية، بالإضافة إلى تطوير القطاعين التجاري والترفيهي بأكثر من 30 مشروعاً.