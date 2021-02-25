سوريا ترد على ما يثار حول إصدار ورقة نقدية بفئة 10 آلاف ليرة

دبين الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد البنك المركزي السوري، الخميس، على ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من صدور ورقة نقدية جديدة من فئة 10 آلاف ليرة، مؤكدا أن ما يثار حول ذلك "شائعات".

جاء ذلك في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية قائلة: "نفى مصرف سورية المركزي كل ما يشاع حول التحضيرات لطرح ورقة نقدية جديدة من فئة 10000 ليرة سورية"، مشيرا على أن "جميع الإشاعات بهذا الشأن عارية من الصحة جملة وتفصيلاً وهدفها زعزعة الثقة بالعملة الوطنية وتصب في مصلحة المضاربين".

وأكد المصرف أن "إصدار الفئات النقدية مبني على دراسة واقع الاقتصاد الوطني ومتطلباته من الجانب النقدي وبما ينسجم مع نمو الإنتاج المحلي وذلك من خلال متابعته للأسواق وتأمين احتياجات التداول من كل فئات الأوراق النقدية".

وأهاب المصرف بالمواطنين وفقا لما نقلته الوكالة "توخي الحذر من الإشاعات التي تستهدف مدخراتهم سواء تلك التي تبثها صفحات التواصل الاجتماعي أو بعض المحللين ممن يدعون الخبرة داعياً وسائل الإعلام إلى ضرورة الاعتماد في كل ما يتعلق بالسياسة النقدية وإجراءاتها فقط على الموقع الالكتروني الرسمي لمصرف سورية المركزي ووسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالمصرف".