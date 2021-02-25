بعد جائحة كورونا.. كيف صُنفت الدول العربية على مؤشر العمل عن بعد؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أصدرت شركة "سيركل لووب"، المختصة بتزويد الاتصالات السحابية في المملكة المتحدة مؤشر لقياس "العمل عن بعد".

ويعتمد المؤشر في ترتيبه للدول على مجموعة من المنهجيات، منها متوسط سرعة الإنترنت ذات النطاق العريض الثابت، والبلدان التي تسمح بتأشيرات عطلة العمل، وقبولها للمهاجرين، ومتوسط ​​تكلفة الإيجار لشقة مكونة من غرفة نوم واحدة ودرجة مؤشر السعادة العالمي.

وتصدرت كندا القائمة على مستوى العالم، حيث جاءت في المرتبة الأول، تليها المملكة المتحدة، ثم رومانيا.

أمّا على الصعيد العربي، فتصدرت الإمارات المرتبة الأولى عربياً، والمرتبة الـ31 عالمياً، لتتبعها الكويت في المرتبة الثانية عربياً ثم السعودية في المرتبة الثالثة.

كما شملت القائمة مجموعة من الدول العربية الأخرى كالمغرب والجزائر وتونس ولبنان ومصر والبحرين والجزائر.

إليكم في الإنفوغرافيك أعلاه نظرة على قائمة ترتيب الدول العربية على المستوى العربي، إضافة إلى الدول الـ5 الأولى عالمياً: