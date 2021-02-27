دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن تطبيق تليغرام إطلاق تحديثات على خدماته، بينها خدمة إخفاء الرسائل تلقائيًا، وإنهاء صلاحية روابط الدعوات عبره ومجموعات الدردشة غير محدودة العدد.

تحديثات تليغرام تأتي في وقت يشهد التطبيق إقبالا لافتا على استخدامه مؤخرًا، لا سيما في ظل حالة الارتباك بسبب سياسة الخصوصية الجديدة لواتساب التي أعلنت فيسبوك تأجيلها حتى مايو/أيار المقبل.

وحسب منشور في مدونة تليغرام، أصبح تفعيل خيار إخفاء الرسائل متاحًا ليشمل مختلف أنواع الدردشة عبره بدلا من قصره على الدردشات السرية المشفرة.

وتوفر هذه الميزة إمكانية الحذف التلقائي للدردشات، مع خيارات مختلفة للمستخدم لضبط وقت إخفاء الرسائل، تتراوح ما بين يوم إلى 7 أيام.

وفي محاولة لإضافة ميزات مماثلة لتطبيق Clubhouse للدردشة الصوتية، أعلن تليغرام عن إضافة ميزة "مجموعات البث"، بحيث يمكن لمديريها فقط إرسال الرسائل، فيما لا يزال بإمكان الأعضاء الانضمام إلى الدردشات الصوتية.

ووسع التطبيق نطاق عدد أعضاء المجموعات الذي يصل إلى 200 ألف عضو، بحيث يمكن للمستخدمين الآن تحويل المجموعات القريبة من هذا الحد الأقصى إلى "مجموعات بث" تسمح بانضمام عدد غير محدود.

كما أضاف تليغرام المزيد من الرموز التعبيرية المتحركة.