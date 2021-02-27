أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – صوت مجلس النواب الأمريكي صباح السبت لصالح المصادقة على حزمة مساعدات بقيمة 1.9 تريليون دولار لمعالجة الأضرار الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا في أول خطوة تشريعية كبرى لإدارة الأمريكية الجديدة.

وجاء التصويت 219-212، فقد صوت نائبان ديمقراطيان ضد مشروع القرار دون أن يصوت أي نائب جمهوري لصالحها، على ان يذهب التصويت لمجلس الشيوخ بعد ذلك.

وتشمل حزمة المساعدات التي مررها مجلس الشيوخ الأمريكي مساعدات مباشرة للمشاريع الصغرى عبر شيكات مباشرة للأمريكيين بقيمة 1400 دولار أمريكي وزيادة رصيد الضرائب للأطفال وتمويل مباشر لحكومات الولايات والحكومات المحلية وتمويل للمدارس ولتوزيع اللقاحات.

وكان متوقعا أن يتم التصويت على هذا المشروع استنادا إلى الانتماء الحزبي، إذ دعى الجمهوريون نوابهم إلى التصويت ضد المشروع.