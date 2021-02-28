"فوكسكون" المجمعة لهاتف "آيفون" ستصنع سيارة كهربائية مع "فيسكر"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت شركة "فوكسكون" لتصنيع الإلكترونيات، التي تتخذ من تايوان مقراً لها، والتي اشتهرت بتجميع هواتف آيفون لشركة "آبل"، أنها تعمل على اتفاقية مع شركة "فيسكر" للسيارات الكهربائية في كاليفورنيا لتطوير سيارة كهربائية، بحسب ما قالته الشركتان يوم الأربعاء.

وطرحت شركة "فيسكر" للاكتتاب العام في العام الماضي من خلال اندماجها مع شركة الاستحواذ لأغراض خاصة، "سبارتان إينرجي أكويزيشن".

وسبق أن أبرمت الشركة التي أسسها مصمم السيارات هينريك فيسكر، اتفاقية مع "ماغنا"، وهي شركة لتصنيع السيارات بالعقود. ومن المتوقع أن تبدأ "ماغنا" في بناء سيارة "فيسكر أوشن" الكهربائية الرياضية متعددة الاستخدامات بحلول نهاية العام 2022. وستعتمد "أوشن" على الهندسة التي طورتها "ماغنا" ولكن بتعديلات "فيسكر".

وتعمل "فيسكر" حالياً على ترتيب مماثل مع "فوكسكون"، وفقاً لبيان صحفي مشترك من الشركتين. كما أعلنت الشركتان عن مذكرة تفاهم دون الكشف عن أي شروط مالية للصفقة المحتملة.

وستكون مركبة "فيسكر" و"فوكسكون" النموذج الثاني لـ"فيسكر" بعد "أوشن". وقد أصدرت الشركتان القليل من التفاصيل غير الرسم التخطيطي الغامض للسيارة، إذ في مقابلة مع CNN، قال فيسكر إن السيارة ستكلف أقل من 30 ألف دولار وستستهدف ركاب المدن، إلّا أنه لم يذكر في أي الأسواق سيُطبق هذا السعر.

وتخطط الشركات لإنتاج أكثر من 250 ألف سيارة سنوياً، وفقًا لفيسكر، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج بحلول نهاية العام 2023.

وعمل هينريك فيسكر، مؤسس الشركة مصمماً لشركة "آستون مارتن" و"بي إم دبليو". كما قام بتصميم سيارة "فيسكر كارما" لشركته السابقة للسيارات، "فيسكر أوتوموتيف"، التي تقدمت بطلب الحماية من الإفلاس في العام 2013 وبيعت أصولها في النهاية.

حتى الآن، تلقت "فيسكر" 12 ألف حجز مسبق الدفع لسيارة الدفع الرباعي "فيسكر أوشن" بتكلفة 250 دولاراً لكل حجز. وبمجرد بدء الإنتاج، ستباع السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات بسعر يبدأ من 37500 دولار قبل الضرائب.