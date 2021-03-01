دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أصدرت شركة "ستاندارد تشارترد" المتخصصة بالخدمات المالية والمصرفية تقريراً يسلط الضوء على التوقعات الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط خلال العام 2021، بعد عام صعب شهدته اقتصادات العالم إثر تفشي جائحة كورونا.

ويعكس التقرير توقعات لانتعاش بطيء نسبياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، بنسبة تصل إلى 2٪ في العام 2021، حيث يقول التقرير إن مصر ستكون الأسرع نمواً في المنطقة ضمن الدول التي شملت في التقرير.

وتشير التوقعات إلى أن لبنان سيشهد انكماشاً مزدوج الرقم في العام 2021، أما بالنسبة للدول المنتجة للنفط، فمن المرجح أن يؤدي استمرار قيود الإنتاج إلى الحد من آفاق النمو، فضلاً عن إلى استمرار انخفاض أداء قطاع النفط، بحسب التقرير.

كما يتوقع التقرير أن يعود طرح اللقاح المعجل بالفائدة على الاقتصادات التي تعتمد على السياحة أكثر من غيرها، من بينها مصر والإمارات، لا سيما دولة الإمارات التي تخطط لاستضافة معرض إكسبو 2020 في أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2021.

تعرّفوا في الإنفوغرافيك أعلاه على توقعات نمو الناتج المحلي خلال العام 2021 و2022 في الدول العربية التي تضمنها التقرير.