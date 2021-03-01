بـ5 خطوات.. كيف تقلل من نفاياتك المنزلية بطريقة اقتصادية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – هل تعلم أن العالم ينتج أكثر من 2.01 مليار طن من النفايات سنوياً؟ أي بمعدل حوالي 0.74 كيلوغرام من النفايات للفرد الواحد يومياً..

رقم ضخم بلا شك.. ولكن ماذا لو نظرنا إلى السنوات المقبلة؟ تشير دراسات من البنك الدولي إلى أن حجم النفايات المتوقع إنتاجها سنوياً في العام 2050، سيرتفع ليبلغ 3.4 مليار طن، أي بزيادة بنسبة 70٪ عن مستويات العام 2016.

رغم ذلك، هناك بعض الأمل في الحد من النفايات وخفض حجمها، إذ يقول المنتدى الاقتصادي العالمي إن أزمة فيروس كورونا التي شهدناها العام الماضي أظهرت أن الناس لديهم القابلية لتغيير عاداتهم الاستهلاكية، خاصة إذا ما كان التغيير سيوفر عليهم ويجعل عاداتهم اقتصادية أكثر.

ويشير المنتدى إلى أنه خلال فترة الإغلاق التي شهدها العالم إثر تفشي كورونا، بدأ الكثير من الناس شراء المنتجات المحلية، في حين أصبحت شريحة منهم أيضاً أكثر اهتماماً بشراء الملابس المصنوعة من مواد معاد تدويرها، فضلاً عن محاولتهم استهلاك كميات أقل من اللحوم.

وتعد هذه الطرق جميعها من أهم القرارات التي يجب اتخاذها للحد من حجم النفايات وتقليصها، فضلاً عن توفير المال ووقف الهدر والاستهلاك المفرط.

إليكم فيما يلي، 5 طرق بسيطة يمكن اتباعها لتقليل النفايات المنزلية، ولأسلوب اقتصادي أكثر في حياتنا اليومية:

１. قلل من الممارسات الاستهلاكية واستخدم احتياجاتك اليومية من الأشياء فقط

ببساطة، توقف للحظة وفكّر في ممارسات الاستهلاك المهدرة التي تقوم بها بشكل يومي. هل تشتري أكثر من حاجتك؟ هل تقبل على شراء ما لا تستخدمه إلاّ نادراً؟ أعد التفكير في نمط حياتك واستخدم فقط ما تحتاجه لحياتك اليومية، قد لا يكون كل ما نستخدمه ضرورياَ بالفعل.

２. ادعم اقتصادك المحلي

في المراحل الأولى من الوباء، مع توقف الرحلات الجوية وتعليق السفر والأعمال، واجهت العديد من الدول نقصاً في الغذاء والمنتجات. ولكن، سرعان ما ثبت أن شراء المنتجات المحلية هو البديل الأمثل. ولا يعد شراء المنتجات المحلية أفضل للبيئة فقط، ولكنه يساعد أيضاً في دعم الاقتصاد المحلي والمنتجين المحليين.

３. حاول إعادة استخدام المنتجات قبل التخلص منها

ابذل قصارى جهدك لإعادة الاستخدام أو الإصلاح أو إعادة التدوير قبل أن تقرر التخلص من الأشياء التي تعتقد أنها لم تعد تعمل. كن مبدعاً في كيفية إعادة توظيف المنتجات والمواد وابحث عن طرق تساعدك في تجديد مقتنياتك وإصلاحها بدلاً من التخلص منها.

４. تجنب شراء ما يصعب إعادة استخدامه أو تدويره

لا شك بأن إعادة التدوير مهمة جداً، ولكننا نستهلك أكثر مما نعيد تدويره. لذا تجنب شراء البضائع التي لا يمكن إعادة تدويرها، إذ أن ذلك سيدفع الشركات إلى تصميم المنتجات بشكل أفضل والتخلي عن المنتجات التي يسهل هدرها.

５. اعتمد أسلوب الإيجار بدلاً من شراء ما تستخدمه في بعض الأحيان فقط

هناك إقبال كبير على الأعمال التجارية الجديدة التي تتبنى نماذج "التأجير" أو "الدفع مقابل الاستخدام"، لمنتجات كثيرة متنوعة تتراوح من الملابس إلى الأثاث. لذا لا تشتري الأشياء التي تستخدمها فقط بين الحين والآخر حيثما أمكن، بدلاً من ذلك، استأجر أو ادفع مبلغاً لاستخدام واحد مقابل الحصول على هذه الأشياء عند الحاجة إليها.