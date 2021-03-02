دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن "البنك الأهلي التجاري" و"مجموعة سامبا المالية" في السعودية يوم الثلاثاء عن تصويت مساهمي البنكين لاندماجهما وتأسيس قوة واحدة في المملكة.

وجاء تصويت مساهمي البنك الأهلي ومجموعة سامبا بأغلبية كبيرة موافقة على اندماج البنكين خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية في 1 مارس/ آذار، بعد الحصول على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة من البنك المركزي السعودي، والهيئة العامة للمنافسة، والسوق المالية السعودية، "تداول".

وقالت وكالة الأنباء السعودية في بيان إنه سيطلق على البنك الجديد اسم "البنك الأهلي السعودي"، ومن المخطط أن يبدأ البنك عملياته تحت الهيكل التنظيمي والاسم الجديد ابتداء من 1 أبريل/ نيسان من العام 2021.

ومن المتوقع أن يساهم الاندماج في تحقيق قيمة كبيرة للمساهمين والعملاء والموظفين، فضلاً عن "تعزيز إسهام القطاع المصرفي في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية"، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية.

كما سيسهل الاندماج أيضاً التجارة وسيعزز التدفقات النقدية من وإلى المملكة عبر الأسواق الإقليمية والعالمية، حيث يقول رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري، سعيد بن محمد الغامدي إن البنك الجديد "سيرتقي بالقطاع المصرفي السعودي إلى آفاق جديدة".

وسيزيد البنك الأهلي التجاري رأس ماله من حوالي 7.9 مليار دولار إلى حوالي 11.9 مليار دولار، لإصدار أسهم جديدة لمساهمي مجموعة سامبا. وسيحصل مساهمو سامبا بعد الاندماج على 0.739 سهم جديد في البنك الأهلي التجاري مقابل كل سهم يملكونه في المجموعة.

وعند الاندماج سيلغى إدراج أسهم مجموعة سامبا من السوق السعودية، حيث ستنقل جميع أصولها إلى البنك الأهلي السعودي.

ومن المتوقع أن يجعل الاندماج البنك الجديد، أكبر بنك في المملكة العربية السعودية، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 46 مليار دولار.