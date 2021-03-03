رئيس أرامكو السعودية: توزيع اللقاحات يدفعني للتفاؤل بشأن أوضاع السوق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قال رئيس شركة أرامكو السعودية، أمين حسن الناصر، يوم الثلاثاء، إن الطلب على النفط سيشهد "ارتفاعاً قوياً"، مشيراً إلى أن عمليات توزيع اللقاح تدفعه إلى التفاؤل في نظرته بشأن أحوال السوق.

وجاءت تعليقات الناصر خلال مشاركته في مؤتمر أسبوع سيرا للطاقة، حيث تحدث في جلسة عن اتجاهات الاقتصاد وقطاع النفط والغاز.

وقال الناصر معلقاً على تأثير جائحة كورونا على شركة أرامكو إنه رغم الأزمة الأكبر التي واجهتها الشركة خلال قرن من الزمن، إلّا أن هذا القطاع اعتاد على الظروف الصعبة، ما ساهم في مرونته للتصدي للأزمة والتكيف معها بشكل سريع.

كما أضاف الناصر أن جائحة فيروس كورونا "كشفت حقائق قاسية للعالم، فقد كان هناك تأثير كبير على الشركات الصغيرة والمتوسطة، وامتد ذلك التأثير على التوظيف، مما يبعث القلق على المدى الطويل حيال ارتفاع نسبة البطالة"، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية.

وأكد رئيس أرامكو أن الطلب في أسواق النفط سيشهد "ارتفاعاً قوياً من الصين وشرق آسيا، في حين وصل إلى مستويات ما قبل الجائحة في الهند"، مشيراً إلى أن عمليات توزيع اللقاحات القائمة حالياً تدفعه إلى "التفاؤل"، رغم الأثر الذي طال الغرب والولايات المتحدة.