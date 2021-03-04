أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت مجموعة أوبك + للدول المٌصدرة للنفط، في بيان صحفي، إن أعضاءها وافقوا على السماح لروسيا وكازاخستان بزيادة إنتاج النفط بمقدار 130 ألف و20 ألف برميل من النفط يوميًا، بينما ستمدد جميع الدول مستويات الإنتاج الحالية لشهر أبريل/نيسان المقبل.

وأدت الأخبار إلى ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 5٪. وجاء القرار مفاجأة حيث كانت هناك توقعات بأن المجموعة المكونة من 23 منتجًا ستضيف 500 ألف برميل يوميًا.

كما ستمدد المملكة العربية السعودية خفضها الطوعي البالغ مليون برميل يوميًا من الإنتاج حتى شهر أبريل/نيسان.

وفي مؤتمر صحفي، قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن مشاورات المجموعة مازالت قائمة بشأن مستقبل سوق النفط.

وأضاف وزير الطاقة السعودي: "عندما يكون لديك عدم القدرة على التنبؤ وعدم اليقين، أعتقد أن هناك خيارات يمكنك القيام بها. أنا أنتمي إلى مدرسة التحفظ وأخذ الأمور بطريقة أكثر احترازية. سأؤمن بـ (انتعاش السوق) عندما أراه".

وفي مايو/ أيار الماضي، قررت مجموعة دول أوبك بلس خفض إنتاج النفط بمقدار 9,7 مليون برميل يوميًا، أي نحو 10% من الإمدادات العالمية، بسبب تراجع الطلب عليه جراء تداعيات فيروس كورونا.