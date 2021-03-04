المملكة المتحدة تفتح تحقيقاً في ممارسات متجر تطبيقات "آبل"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة بوم الخميس عن فتح تحقيق في ممارسات شركة آبل بعد اتهامات من مطوري تطبيقات وصفوا الشركة بأنها "غير عادلة وتنتهك قواعد المنافسة".

ويتبع التحقيق المنظم في المملكة المتحدة "العديد من المطورين الذين أبلغوا أن شروط وأحكام شركة آبل غير عادلة ويمكن أن تنتهك قانون المنافسة"، وفقاً لبيان من هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة.

وقال أندريا كوسيلي، الرئيس التنفيذي لهيئة أسواق المال، إن "الشكاوى من أن شركة آبل تستخدم موقعها في السوق لوضع شروط غير عادلة قد تقيد المنافسة والاختيار – ما قد يتسبب في خسارة العملاء عند شراء التطبيقات واستخدامها – تتطلب تدقيقاً دقيقاً".

كما قالت الهيئة إن هذه ليست سوى بداية التحقيق، مشيرة إلى أنه لم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن بشأن ما إذا كانت شركة "آبل" تخالف القانون.

وقالت شركة "آبل" في رد على التحقيق: "نؤمن بالأسواق المزدهرة والتنافسية حيث يمكن لأي فكرة عظيمة أن تزدهر. لطالما كان متجر التطبيقات محركاً للنجاح لمطوري التطبيقات، ويعود ذلك جزئياً إلى المعايير الصارمة التي نطبقها – والمطبقة بشكل عادل على جميع المطورين – لحماية العملاء من البرامج الضارة ومنع تفشي جمع البيانات دون موافقتهم. نتطلع إلى العمل مع هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة لشرح كيف جعلت إرشاداتنا للخصوصية والأمان والمحتوى من متجر التطبيقات سوقاً موثوقاً به لكل من المستهلكين والمطورين".