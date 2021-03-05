دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، عزمه رفع "سلسلة دعاوى قانونية" ضد وكالة أنباء بلومبرغ الاقتصادية العالمية، بعد تقرير للوكالة تحدث عن نية الولايات المتحدة توقيع عقوبات محتملة عليه.

ونقلت وكالة الأنباء الوطنية عن بيان للمكتب الإعلامي لمصرف لبنان، الجمعة، أن سلامة "سيتقدم بسلسلة دعاوى قانونية في داخل لبنان وخارجه بحق وكالة بلومبرغ الأمريكية ومراسلتها في بيروت وكل من يقف وراءهما".

وقال البيان إن حاكم مصرف لبنان سيقاضي الوكالة بدعوى ارتكابها "جرائم فبركة أخبار والإساءة ومحاولات تشويه سمعة حاكم المصرف المركزي".

واعتبر سلامة أن "التمادي في هذه الإساءات بات يحتم تحركًا من جميع الذين يدعون الحرص على المصرف المركزي وسمعة لبنان المالية ما يرتد سلبًا على جميع اللبنانيين، ما يجعل هذه الجرائم ترقى إلى مرتبة الخيانة الوطنية وتمس بالأمن المالي للبلد وفرص إعادة الإنقاذ"، على حد قوله.

وفي وقت سابق الجمعة، قال المتحدثة الإعلامي للسفارة الأمريكية في لبنان، كايسي بونفيلد، في تصريحات لقناة "الجديد" اللبنانية، إن التقارير حول فرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان "غير صحيحة".

وكانت وكالة بلومبرغ قد نقلت عن مصادر قولها إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعتزم توقيع عقوبات على رياض سلامة بالتعاون مع دول أوروبية، تشمل تجميد مصادر أمواله خارج لبنان، على خلفية تحقيقات في تحولات مالية.

ويترأس رياض سلامة مصرف لبنان منذ 28 عامًا.

يأتي هذا في وقت تجرى تحقيقات في سويسرا تدور حول تحويلات مالية ومصرف لبنان.