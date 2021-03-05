دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدرت "نايت فرانك"، شركة الاستشارات العقارية المستقلة مؤشر "برايم إنترناشيونال السكني" لعام 2020، "PIRI 100"، الذي يقيم سنوياً النمو في أسعار الوحدات السكنية عبر 100 مدينة حول العالم مقارنة مع العام السابق.

ووفقاً للمؤشر، حققت أسعار الوحدات السكنية أداء أفضل من المتوقع في عام 2020. حيث بلغ النمو نسبة 1.9% مقارنة بنسبة 1.8٪ في .2019 ويوضح التقرير أنه في عام 2020، شهدت 29٪ من المدن انخفاضاً في الأسعار على أساس سنوي، الذي يعد ارتفاعا بـ 21٪ من عام 2019. وعلى العكس من ذلك، سجلت 5 أسواق ارتفاعاً مزدوجاً في الأسعار في عام 2020، مقارنة مع سوقين فقط خلال العام السابق.

تتصدر مدينة أوكلاند في نيوزلندا المؤشر بمتوسط أسعار أنهى العام بارتفاع 18٪. فتعامل نيوزيلندا مع أزمة فيروس كورونا، وانتعاشها الاقتصادي السريع، ومعدلات الرهن العقاري المنخفضة للغاية، ومحدودية المعروض من الأسهم عالية الجودة كان لها أثر في هذه الزيادة. وتحتل مدن آسيوية المراكز الثلاثة التالية: شنجن (+ 13٪) وسيول (+ 12٪) ومانيلا (+ 10٪). فالسرعة التي انتعشت بها بعض المدن الآسيوية، وخاصة أسواق البر الرئيسي الصيني، صدت في اتجاه مفاجئ لعام 2020.

وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط احتلت إسطنبول المرتبة الـ 42 بنسبة ارتفاع 3%، وتليها أبوظبي في المرتبة الـ 71 التي لم تتغير النسبة فيها، ثم الرياض في المرتبة الـ85 بتراجع 3.3% ودبي في المرتبة الـ 95 بتراجع بنسبة 5.9%، والدوحة في المرتبة الـ 96 بتراجع بنسبة 6%.

إليكم في الإنفوغرافيك نظرة على 100 مدينة حول العالم قيمت سنوياً لعام 2020 وفقاً لنسبة نمو أسعار الوحدات السكنية.