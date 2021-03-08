شركة "آبل" ستوقف إنتاج جهاز "آي ماك برو"

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أعلنت شركة "آبل" أنها ستتوقف عن تصنيع جهاز "آي ماك برو"، الذي كان يعد أقوى جهاز كمبيوتر تنتجه الشركة.

أما بالنسبة لمن يتطلعون للحصول على جهاز "ماك" متعدد الإمكانات، لا يزال بإمكانهم القيام بذلك لفترة محدودة، إذ ستستمر "آبل" بتوفير المنتج البالغ سعره 4999 دولاراً على موقعها على الإنترنت حتى نفاد الإمدادات. وأوضحت "آبل" لـCNN أنه بمجرد نفاذ المخزون الحالي من الجهاز، لن يتوفر "آي ماك برو" بعد الآن.

وقد أطلقت "آبل" جهاز "آي ماك برو" في العام 2017، حين وصف بأنه "أقوى جهاز ماك على الإطلاق". ويتميز الكمبيوتر متعدد الإمكانات الذي يستهدف المبدعين والمحترفين، بقدرات متقدمة للرسومات والعروض ثلاثية الأبعاد. ولكن، لم يتلق الجهاز أي تحديثات رئيسية في السنوات القليلة الماضية.

في أغسطس/ آب، طرحت "آبل" جهاز "آي ماك" بمقاس 27 بوصة، وهو خيار "آي ماك" الأكثر شيوعاً لمعظم العملاء. وأضافت شركة التكنولوجيا أنه يمكن تعديل النموذج الحالي لتلبية احتياجات المحترفين، ولكن، بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في تعزيز أداء الجهاز والتوسع في قدراته، يمكنهم اختيار "ماك برو"، وهو جهاز تتجاوز إمكانياته جهاز "آي ماك برو".

وتستعد شركة "آبل" لإصدار جديد من أجهزة "آي ماك" هذا العام لتحل محل الجهازين بمقاس 21.5 بوصة و27 بوصة، بحسب تقارير لبلومبرغ في يناير/ كانون الثاني.