وزارة التجارة السعودية تخالف 4 أشخاص روجوا للكسب السريع غير المشروع

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت وزارة التجارة السعودية عن فرض غرامات مالية قدرها 160 ألف ريال أي حوالي 42.6 ألف دولار، بحق 4 أشخاص معلنين خالفوا نظام التجارة الإلكترونية و"ضللوا المستهلك" عبر منصة التواصل "سناب شات".

وأوضحت الوزارة في بيان أن المخالفين، وهم سعودي وكويتي ومقيمتين من الجنسية اللبنانية والتركية، "روّجوا لمنصة غير مرخصة بهدف إغراءات الكسب السريع غير المشروعة في أسواق الأسهم العالمية" تحت شعار "استثمر وقتك على الإنترنت".

غرامات مالية بحق 4 معلنين (سعودي وكويتي ومقيمتين من الجنسية اللبنانية والتركية) ضللوا المستهلك في "سناب شات"، بتعاملات مالية غير مرخصة تحت شعار "استثمر وقتك على الإنترنت". https://t.co/LEZzE9KcDK

واتخذت الوزارة القرار بعد رصدها الإعلان المضلل الذي نشره المخالفون لنشاط الوساطة في سوق العملات لأجنبية "فوركس"، وتشجيعهم على التعامل مع شركات معينة في ذلك النشاط، عبر حساباتهم الشخصية.

وسيخضع المخالفون لعقوبة إنذار، ونشر القرار في الوسائل الإلكترونية، فضلاً عن تلقي كل واحد منهم غرامة مالية قدرها 40 ألف ريال، أي حوالي 10.6 ألف دولار.