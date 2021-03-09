دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتمد مجلس الوزراء العُماني، الثلاثاء، خطة تحفيز اقتصادي، ضمن "رؤية عُمان 2040"، تتضمن حوافز متعلقة بالضرائب والرسوم لبيئة الأعمال، وتسهيل الاستثمار للشركات والإقامة للمستثمرين الأجانب.

وأكد سلطان عُمان هيثم بن طارق، خلال ترأسه جلسة مجلس الوزراء، أن تلك الخطة تشتمل على العديد من الحوافز والمبادرات من بينها حوافز متعلقة بتخفيض الضرائب والرسوم على الشركات التي ستباشر نشاطها خلال عام ۲۰۲۱ في قطاعات التنويع الاقتصادي: الصناعة، والسياحة، والقطاع اللوجستي، والثروة السمكية والزراعية، والتعدين، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العُمانية الرسمية.

وتتضمن الخطة أيضا تخفيض معدل ضريبة الدخل على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لعامي ۲۰۲۰ و۲۰۲۱، بالإضافة إلى تخفيض القيمة الإيجارية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمناطق الصناعية حتى نهاية ۲۰۲۲، وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وتشمل الخطة عددا آخر من الحوافز الخاصة ببيئة الأعمال والاستثمار من بينها تسهيل مزاولة الأعمال، ومنح الإقامة لمدد طويلة للمستثمرين الأجانب وفق ضوابط وشروط محددة سيُعلن عنها لاحقًا بعد استكمال تدارسها من قِبل مجلس الوزراء.