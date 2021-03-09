السعودية تدعم منشآت قطاع الحج والعمرة بـ6 مبادرات تحفيزية جديدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، يوم الثلاثاء موافقته على عدد من المبادرات التحفيزية للمنشآت العاملة في قطاع الحج والعمرة بهدف تخفيف الآثار المالية والاقتصادية التي تسببت بها جائحة كورونا على القطاع.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن المبادرات الـ6، تمتد من جهود المملكة لمواجهة الآثار المالية على القطاعات العاملة في مجال الحج والعمرة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً بالوباء.

وفيما يلي، المبادرات الـ6 التي وافق عليها العاهل السعودي، بحسب بيان وكالة الأنباء السعودية:

إعفاء مرافق الإيواء من الرسوم السنوية لرخص الأنشطة التجارية البلدية لمدة سنة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. إعفاء منشآت قطاع الحج والعمرة من المقابل المالي على الوافدين العاملين لمدة 6 أشهر. تجديد تراخيص وزارة السياحة لمدة سنة دون مقابل لمرافق الإيواء بمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة قابلة للتمديد. تأجيل تحصيل رسوم تجديد الإقامات للوافدين العاملين في الأنشطة المرتبطة بقطاع الحج والعمرة لمدة 6 أشهر، على أن يتم تقسيط المبالغ على مدى سنة. تمديد صلاحية رخص سير الحافلات العاملة في منشآت نقل ضيوف الرحمن دون مقابل لمدة سنة. تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية للحافلات الجديدة لموسم حج عام 2021، لمدة 3 أشهر وتقسيطها على مدى 4 أشهر بدءاً من تاريخ الاستحقاق.

وقد أطلقت السعودية منذ تفشي جائحة كورونا العديد من المبادرات لدعم القطاع الخاص والمستثمرين والأفراد، تجاوزت مخصصاتها 180 مليار ريال، أي حوالي 47.9 مليار دولار.