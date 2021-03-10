كيا تنصح بعض العملاء بركن سياراتهم بعيداً عن منازلهم بسبب مخاطر حريق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أصدرت شركة "كيا" استدعاء لحوالي 380 ألف سيارة من طراز "سبورتاج" رباعية الدفع و"كادينزا" في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب مشكلة قد تتسبب في اندلاع حريق فيها.

وحتى تُحل المشكلة، تحذر "كيا" والإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة المالكين بإبقاء مركباتهم مركونة بالخارج وبعيداً عن منازلهم أو المباني أو المركبات المحيطة لمنع انتشار أي حريق محتمل.

وينطبق الاستدعاء على بعض طرازات العام 2017 حتى 2021 من سيارات "سبورتاج" وعلى بعض طرازات 2017 حتى 2019 من سيارات "كادينزا" غير المجهزة بنظام التحكم الذكي بالسرعة.

ويتيح نظام التحكم الذكي بالسرعة للسيارة استخدام الرادار للحفاظ تلقائياً على مسافة آمنة بين السيارات الأخرى على الطريق السريع. وقالت "كيا" إن المركبات المزودة بنظام تثبيت السرعة المنتظم قد تشارك في عملية الاستدعاء.

ويمكن لبعض الدوائر الإلكترونية الموجودة أسفل غطاء السيارات المستدعية تطوير دائرة كهربائية قصيرة تؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة وربما نشوب حريق، وفقاً للوثائق المنشورة على موقع الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة.

وقالت "كيا" في بيان إن مالكي المركبات المشاركة في الاستدعاء سيتم إخطارهم بالبريد ابتداء من 30 أبريل/ نيسان.

كما يمكن للمالكين أيضاً زيارة موقع safercar.gov الإلكتروني وإدخال رقم تعريف السيارة المكون من 17 رقماً، للتحقق مما إذا كانت سيارتهم من بين تلك المستدعية.

وستستبدل "كيا" الصمامات لمنع تدفق الكثير من الطاقة إلى لوحات الدوائر المتأثرة. في بعض الحالات، سيتم أيضاً تحديث برنامج السيارة. ولن يتم تحصيل أي رسوم من العملاء مقابل الإصلاحات.

وكانت قد استدعت شركة "هيونداي"، وهي أحد المساهمين الرئيسيين في "كيا"، 82 ألف سيارة دفع رباعي كهربائية مؤخراً بسبب مشكلة في حزم بطاريات المركبات قد تتسبب بحرائق أيضاً.