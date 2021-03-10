صندوق الاستثمارات العامة السعودي يوقع على قرض بقيمة 15 مليار دولار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي عن توقيعه اتفاقية تسهيل ائتماني متجدد متعدد العملات بقيمة 15 مليار دولار مع 17 بنكاً من آسيا والشرق الأوسط وأوروبا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الصندوق، في بيان، الأربعاء، إن القروض وأدوات الدين تعد من بين مصادر التمويل التي اعتمدها كجزء من استراتيجيته، موضحاً أن "التسهيل الائتماني المتجدد متعدد العملات يمنح الصندوق المرونة لتحقيق أهدافه وإدارة أصوله والتزاماته بطريقة محافظة".

كما أشار الصندوق إلى أن التسهيل سيوفر سيولة إضافية يمكن استخدامها "متى دعت الفرصة لذلك".

وكان صندوق الاستثمارات العامة قد كشف مؤخراً أن أصوله في نهاية العام 2020 بلغت حوالي 400 مليار دولار.

وتطمح استراتيجية برنامج صندوق الاستثمارات العامة الحالية إلى تحقيق مستهدفات الصندوق بحلول العام 2025، والتي تتمثل بتجاوز قيمة أصول الصندوق 4 تريليونات ريال، أي ترليون دولار، وضخ 150 مليار ريال، أي 40 مليار دولار، سنوياً على الأقل في الاقتصاد السعودي.