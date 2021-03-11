نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – خسر إيلون موسك عشرات المليارات من الدولارات الأسبوع الماضي.. ولكنه سرعان ما استعاد هذا الأسبوع، كل ما خسره تقريباً في يوم واحد فقط، بعد ارتفاع سهم شركته "تسلا" بنسبة 20٪.

وأضاف موسك 25 مليار دولار إلى صافي ثروته يوم الثلاثاء، ليصل إجمالي ثروته إلى 174 مليار دولار وفقاً لمؤشر بلومبيرغ للمليارديرات.

ويعد الارتفاع انعكاساً صارخاً عن الأسبوع الماضي، عندما خسر موسك 27 مليار دولار بعد عمليات بيع أوسع لأسهم التكنولوجيا.

وبقي صافي ثروة موسك دون تغيير إلى حد كبير يوم الأربعاء، مع انخفاض سهم "تسلا" بشكل طفيف فقط. ويمتلك موسك حوالي 18٪ من أسهم "تسلا".

ويتبادل جيف بيزوس، الرئيس التنفيذي لشركة "أمازون"، وموسك، المراكز الأولى في قائمة بلومبرغ لأغنى الأشخاص في العالم منذ يناير/ كانون الثاني. ولا يزال الآن موسك في المركز الثاني على القائمة، خلف بيزوس بـ6 مليارات دولار.

ولا يزال مؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس ثالث أغنى شخص في العالم، بثروة تبلغ 137 مليار دولار.

وارتفع سهم "تسلا" بـ743٪ في العام 2020، ما دفع الشركة إلى المرتبة الخامسة في قائمة الشركات الأكثر قيمة في سوق الأسهم. واستمر السهم في الارتفاع في الأسابيع الأولى من العام 2021، بمكاسب بلغت 25٪ إضافية، حتى وصل سعر السهم إلى إغلاق قياسي عند 883.90 دولاراً في 26 يناير/ كانون الثاني. وقد انخفض السهم بحوالي 25٪ منذ ذلك الحين.