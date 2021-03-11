دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت شركة "فيسبوك" عن إطلاقها خدمة "إنستغرام لايت" التي تهدف إلى تزويد الأشخاص الذين يعيشون في المجتمعات الريفية والنائية بتجربة عالية الجودة على منصة التواصل الاجتماعي التي تمتلكها، "إنستغرام"، باستخدام الحد الأدنى من البيانات الخليوية.

وقالت "فيسبوك" في بيان يوم الأربعاء إنها ستطلق الخدمة على شكل تطبيق يعمل على هواتف "آندرويد" ويتوفر في 170 دولة حول العالم تواجه ضعف الاتصال بالإنترنت، لتسهيل تجربة التواصل ومشاركة الصور على المنصة في المناطق التي تواجه مشاكل اتصال بالإنترنت.

وقالت "فيسبوك" في بيانها إنه خلال العام الماضي، أصبح "إنستغرام شريان حياة للكثيرين للتواصل مع أحبائهم ... ولكن بالنسبة لملاين الأشخاص حول العالم، لا يعد الوصول إلى هذه الجرعات اليومية من الاتصال والترفيه بهذه البساطة".

ويشرح تزاك هدار، مدير إدارة المنتجات في "فيسبوك" بتل أبيب حيث جرى تطوير التطبيق، إن الشركة تطور هذه الإصدارات الخفيفة "للأشخاص الذين لديهم اتصال منخفض أو اشتراكات بيانات محدودة، لأن فرضيتنا الأساسية هي عدم ترك أي شخص في الخلف. أردنا أن تظل تجربة إنستغرام سريعة وعالية الجودة وموثوقة، بصرف النظر عن الجهاز والنظام الأساسي والشبكة التي يستخدمها الأشخاص".

ويتطلب تحميل التطبيق سعة 2 ميغابايت فقط على أنظمة تشغيل "آندرويد"، أي أقل بكثير من الإصدار بالحجم الكامل للتطبيق، والذي تبلغ سعته حوالي 30 ميغابايت. ورغم السعة الأصغر بكثير، يحتفظ تطبيق "لايت" بالميزات الرئيسية التي يحتاجها الأشخاص الذين يستخدمون الأجهزة البدائية.

يذكر أن شركة "فيسبوك" كانت قد أطلقت أيضاً نسخة مخففة من تطبيقها بشكل مماثل، يحمل اسم "فيسبوك لايت"، قبل حوالي 5 أعوام.