نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – طرحت لعبة الفيديو الشهيرة "روبلوكس" أسهمها للاكتتاب العام في وول ستريت يوم الأربعاء، لترتفع قيمة الأسهم بحوالي 55٪ عند 69.50 دولاراً، ما دفع بقيمة الشركة السوقية لتتجاوز 45 مليار دولار.

وتصف "روبلوكس" نفسها بأنها "ميتافيرس"، حيث يمكن للاعبين إنشاء شخصياتهم الرمزية وبيئات للعب الخاصة بهم، مثل المنتزهات الترفيهية الافتراضية أو في موقع لرياضة الغوص.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "روبلوكس" والمؤسس المشارك دافيد بازوكي في مقابلة مع CNN يوم الأربعاء إن "روبلوكس هو مجتمع مذهل حيث يعمل الناس معاً". وتبلغ حصة بازوكي في الشركة الآن أكثر من 4 مليارات دولار.

ويمكن تحميل "روبلوكس" على الهواتف والأجهزة اللوحية ووحدات التحكم مجاناً. وتحقق الشركة جميع إيراداتها تقريباً من بيع عملتها "روبوكس"، والتي يمكن استخدامها لشراء كائنات افتراضية داخل اللعبة. وتحدث أكثر من نصف هذه المبيعات من خلال متاجر تطبيقات "آبل" و"غوغل".

وسجلت "روبلوكس" إيرادات بلغت حوالي 925 مليون دولار العام الماضي، بزيادة 82٪ عن العام 2019. وقالت الشركة أيضاً في وقت سابق من هذا الشهر إنها تتوقع الآن ارتفاع المبيعات بحوالي 60٪ إضافية هذا العام، عند نطاق يتراوح بين 1.44 مليار دولار و1.52 مليار دولار.

وكان لدى "روبلوكس" 32.6 مليون مستخدم نشط يومياً في نهاية العام 2020، وتتوقع الشركة أنه سيكون لديها ما بين 34.6 مليون و36.4 مليون بحلول نهاية العام 2021.