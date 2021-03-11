في السعودية.. أرامكو تراجع أسعار البنزين الجديدة لشهر مارس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت شركة أرامكو السعودية، عملاق النفط السعودي، عن مراجعتها لأسعار الوقود الجديدة في المملكة العربية السعودية لشهر مارس/ آذار.

وبحسب المراجعة الدورية لأسعار البنزين، فقد شهدت أسعار مارس/ آذار ارتفاعاً مقارنة بأسعار شهر فبراير/ شباط، على النحو التالي:

بنزين 91

1.90 ريال سعودي، أي 0.51 دولار لكل لتر، بدلاً من 1.81 ريال سعودي لكل لتر في فبراير/ شباط.

بنزين 95

2.04 ريال سعودي، أي 0.54 دولار لكل لتر، بدلاً من 1.94 ريال سعودي لكل لتر في فبراير/ شباط.

يذكر أن شركة أرامكو السعودية تراجع أسعار الوقود في المملكة بشكل شهري، بهدف خفض تأثر المستهلك بالتذبذبات التي تحدث في أسعار التصدير.