كيف كان أداء الدول العربية من حيث الاختراق الرقمي في عام 2020؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – لا شك بأنه مع بداية عقد جديد من الزمان، أصبحت الوسائط الرقمية والمتنقلة ووسائل التواصل الاجتماعي جزءاً لا غنى عنه من حياة الناس اليومية في جميع أنحاء العالم.

ويظهر تقرير جديد من "وي آر سوشال" و"هوت سويت" عن الرقمية العالمية للعام 2020، أن أكثر من 4.5 مليار شخص في جميع أنحاء العالم يستخدمون الإنترنت حالياً، بينما يتجاوز عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي 3.8 مليار شخص.

كما يظهر التقرير أن حوال 60٪ من سكان العالم متصلون بالإنترنت بالفعل، بينما تشير أحدث الاتجاهات إلى أن أكثر من نصف إجمالي سكان العالم سيستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي بحلول منتصف هذا العام.

في المقابل، لا يزال 40٪ من سكان العالم "غير متصلين" بالإنترنت، بينما تشير أحدث البيانات أن النساء أكثر عرضة لأن تكن "غير متصلات" مقارنة بالرجال.

ويسلط التقرير الضوء على الاختراق الرقمي لدول العالم، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط، حيث بلغت نسبة مستخدمي الإنترنت حوالي 70٪ عند 182.1 مليون مستخدم، في المقابل، بلغ عدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في المنطقة حوالي 125.4 مليون شخص، أي 48٪ من السكّان.

ومن المنطقة العربية، جاءت الإمارات وقطر والكويت والبحرين في مقدمة دول العالم والشرق الأوسط على قائمة الدول الأعلى اختراقاً ووصولاً للإنترنت.

تعرّفوا أكثر إلى الاختراق الرقمي في دول الشرق الأوسط والعالم للعام 2020، في الإنفوغرافيك أعلاه: