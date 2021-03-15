"سبيس إكس" تطلق صاروخاً يحمل 60 قمراً صناعياً إلى الفضاء.. والهدف 40 ألف

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أطلق صاروخ "سبيس إكس" فالكون 9 بنجاح يوم الأحد، مرسلاً 60 قمراً صناعياً من نوع "ستارلينك" إلى المدار.

وأقلع فالكون 9 من منصة الإطلاق 39 في مركز كينيدي للفضاء التابع لـ"ناسا" في فلوريدا في حوالي الساعة 6 صباحاً بالتوقيت الشرقي، بحسب ما قالته "سبيس إكس" على تويتر.

ونشرت "سبيس إكس" تغريدة على حسابها كتبت فيها: "لقد هبطت المرحلة الأولى من فالكون 9 على متن السفينة العائمة أوفكورس آي ستيل لوف يو، ليكمل رحلته التاسعة".

ويعد فالكون 9 صاروخاً بمرحلتين، يبلغ ارتفاعه 70 متراً، وفقاً للمعلومات التي تم توفيرها أثناء بث الإطلاق. ووصفته "سبيس إكس" بأنه "أول صاروخ مداري قادر على إعادة الطيران".

و"ستارلينك" هي كوكبة إنترنت تعتمد على الأقمار الصناعية وتهدف إلى تغطية الكوكب بنطاق عريض عالي السرعة، وغالباً ما يتم الترويج لها كطريقة محتملة لجلب الاتصال لمليارات الأشخاص الذين لا يزالون يفتقرون الوصول الموثوق إلى الإنترنت.

ويتطلب تحقيق ذلك أسراباً من الأقمار الصناعية تعمل في مدار أرضي منخفض، بارتفاع حوالي 550 كيلومتراً تقريباً في حالة "سبيس إكس"، لتوفير تغطية مستمرة.

وقد أرسل حتى الآن حوالي 1000 قمر "ستارلينك" صناعي، وتخطط "سبيس إكس" لتطوير "ستارلينك" لتشمل أكثر من 40 ألف قمر صناعي، أي 5 أضعاف العدد الإجمالي للأقمار الصناعية التي أطلقها البشر منذ فجر رحلات الفضاء.

وتمتلك "سبيس إكس" حالياً حوالي ثلث جميع الأقمار الصناعية النشطة في الفضاء.