فيسبوك توقع صفقة مع "نيوز كورب أستراليا" لنشر الأخبار على منصتها

هونغ كونغ (CNN) -- بعد أسابيع فقط من تمرير أستراليا قانوناً يطالب شركات التكنولوجيا بالدفع مقابل المحتوى الإخباري، أعلنت شركة "فيسبوك" يوم الاثنين عن تعاون مدته 3 سنوات مع شركة "نيوز كورب أستراليا".

وستسمح الصفقة بعرض المحتوى من منصات عدة تابعة لإمبراطورية الإعلام المحلية التي يمتلكها روبرت مردوخ، بما في ذلك صحيفة "ذا أوستراليان"، على "فيسبوك نيوز"، وهو قسم من المنصة يوفر تغطية إخبارية من ناشرين مختارين. ولم يتم الكشف عن شروط الصفقة بعد.

وتضيف الاتفاقية إلى سلسلة من الشراكات الجديدة التي وقعتها "نيوز كورب" في أستراليا في الأسابيع الأخيرة.

وقد أعلنت شبكة "سكاي نيوز أستراليا"، وهي محطة إذاعية مملوكة لشركة محلية تابعة لـ"نيوز كورب"، أنها أبرمت صفقة منفصلة مع "فيسبوك"، "تبني على ترتيب قائم"، بحسب ما ذكرته "نيوز كورب" في بيان يوم الاثنين.

وفي الشهر الماضي، كشفت المجموعة التي تضم الكثير من وسائل الإعلام الأسترالية وبعض المنافذ في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى "وول ستريت جورنال" و"نيويورك بوست" في الولايات المتحدة، عن اتفاقية مع غوغل، تسمح لمنشورات "نيوز كورب" في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا بالظهور على منصة "غوغل نيوز شوكيس".

ولكن، من المتوقع أيضاً أن تشمل الاتفاقية تطوير منصة اشتراك، ومشاركة عائدات الإعلانات، والاستثمار في الصحافة الصوتية والمرئية.

ورفضت "غوغل" مشاركة شروط تلك الصفقة، لكن، "نيوز كورب" زعمت أنها ستتلقى "مدفوعات كبيرة".

وتتعاون "نيوز كورب" بالفعل مع "فيسبوك" في الولايات المتحدة، حيث يدفع لمنشوراتها لتظهر على الشبكة الاجتماعية.