ما هي نسبة المهنيين العرب الذين سيلجؤون للعمل الحر هذا العام؟

نشر هذا المقال بالتعاون مع موقع التوظيف الإلكتروني بيت.كوم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تأثر المهنيون في 2020 إلى حد كبير بجائحة فيروس كورونا التي تسببت في عمليات إغلاق وأجبرت العديد من الموظفين على العمل عن بُعد كلياً.

لهذا، ازادت شعبية العمل الحر بين كل من المهنيين والشركات في العام الماضي.

ولكن، ما الذي يدفع المهنيين في منطقة الشرق الأوسط للجوء إلى الأعمال الحرة؟ هل تقوم الشركات بالاستعانة بالعاملين المستقلين؟ وماذا عن أهم المهارات التي يجب أن يتمتع بها هؤلاء المهنيون؟

يكشف استبيان بعنوان "العمل الحر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2021" عن آراء العدد المتزايد من المهنيين الذين يلجؤون للعمل الحر، حيث تمثلت أهم العوامل التي تدفعهم لهذا الاتجاه في تحقيق كسب إضافي (55٪)، وتعلم مهارات جديدة (24٪)، والقيام بالمهام التي يفضلونها (11٪) والقدرة على التحكم بجدول عملهم (7٪).

أفضل جوانب العمل الحر

يتجه المهنيون في المنطقة لعيش أسلوب حياة أكثر مرونة، مع قدر أكبر من الاستقلالية وفرص عمل جديدة. فوفقاً للمجيبين، تتمثل أفضل جوانب العمل الحر في استكشاف المزيد من الفرص الوظيفية (50٪)، وتعزيز المرونة (23٪)، وتحسين التوازن بين الحياة المهنية والشخصية (22٪)، وخفض مستويات التوتر وتحسين الصحة (5٪).

هل تتعامل الشركات مع أصحاب الأعمال الحرة؟

مع استمرار تقدم التكنولوجيا، تتكيف الشركات في جميع أنحاء العالم بشكل سريع مع أسلوب العمل عبر الإنترنت، ما يؤدي في النهاية إلى جذب المزيد من الكفاءات البعيدة. وصرح غالبية المجيبين في الاستبيان أن شركاتهم تتعامل مع أصحاب الأعمال الحرة إلى حد كبير (47٪) وإلى حد ما (19٪)، بينما قال 17٪ فقط إن شركتهم لا تستعين بهؤلاء المهنيين.

ويوفر أصحاب الأعمال الحرة فوائد متعددة للشركات، حيث تتفوق هذه الكفاءات في مجال إنجاز المهام المستعجلة خلال مدة زمنية قصيرة (52٪) كما أن توظيف العاملين المستقلين أكثر فعالية من حيث التكلفة (17٪). على صعيد آخر، يمكن للشركات الاستعانة بأصحاب الأعمال الحرة لإنجاز المهام حتى إيجاد موظف بدوام كامل (16٪) ولتوفير مساعدة إضافية للفرق أو الأقسام الصغيرة (15٪).

ويظهر الاستبيان أن العمل الحر يشهد إقبالاً متزايداً من قبل المهنيين والشركات، حيث يوافق 60٪ من المجيبين إلى حد كبير و20٪ إلى حد ما أن الطلب على العاملين المستقلين قد ازداد في العام الماضي. كما أن 88٪ من المجيبين يخططون للقيام بالمزيد من الأعمال الحرة هذا العام.

ما هي المهارات التي يجب التمتع بها؟

بحسب المجيبين، شملت أهم المهارات التي يجب أن يتمتع بها العاملون بشكل حر: إدارة الوقت (43٪)، ومهارات التواصل (21٪)، والقدرة على تسويق أنفسهم (19٪)، والمهارات القيادية (10٪) والاهتمام بالتفاصيل (7٪).

طرق البحث عن عمل حر

يتجه المهنيون بشكل متزايد لتبني نمط حياة أكثر مرونة وفقاً لاهتماماتهم وتفضيلاتهم، فقد أصبحت تتوفر أمامهم اليوم الفرص أكثر من أي وقت مضى. وقد كشف الاستبيان أن العاملين المستقلين يبحثون عن وظائف على مواقع التوظيف عبر الإنترنت والمنصات المهنية (72٪)، ومواقع التواصل الاجتماعي (12٪)، ومواقع الشركات الإلكترونية (8٪)، وشبكة معارفهم (4٪).

ومن المثير للاهتمام أن العثور على عمل حر عبر الإنترنت لا يستغرق وقتاً طويلاً، حيث يجد 40٪ من المهنيين عملاً في أقل من أسبوع، و13٪ في أقل من شهر، و10٪ خلال شهرين إلى 3 أشهر، و20٪ خلال مدة تمتد لأكثر من 3 أشهر.

التحديات التي يفرضها العمل الحر

تواجه الشركات في العديد من القطاعات تحديات متعددة في ظل العالم الرقمي، ما يفرض عليها التكيف والتطور بسرعة، وهنا تأتي أهمية توظيف الكفاءات من أصحاب الأعمال الحرة. ولكن العمل الحر لا يخلو من بعض التحديات، والتي تشمل انعدام الأمن الوظيفي (68٪)، وراتب أقل من الوظائف بدوام كامل (13٪)، وفرص أقل للحصول على ترقية (11٪) وعدم وجود مزايا إضافية (8٪).