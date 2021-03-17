كم تبلغ قيمة عملة بيتكوين بالعملات العربية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعد سنوات من الشكوك المحاطة بها، اكتسبت عملة بيتكوين مؤخراً مصداقية سائدة مع ارتفاع قيمتها بشكل هائل هذا العام.

وقد أعلنت شركة تسلا الشهر الماضي أنها ستقبل قريباً عملة بيتكوين كدفعة لمركباتها، كما كشفت أنها اشترت 1.5 مليار دولار من العملة المشفرة كجزء من مقتنياتها النقدية.

في الوقت نفسه، قالت "أوبر" و"ماستركارد" أيضاً إنهما تخططان لبدء قبول عملة بيتكوين كوسيلة للدفع، في حين أعلن مغني الراب، جاي زي، والرئيس التنفيذي لـ"تويتر" عن تأسيسهما صندوق تنمية للبيتكوين.

وتشير التكهنات إلى أنه مع قيام المزيد من المؤسسات المالية بالاستثمار في عملة بيتكوين، ستُقبل المزيد من الشركات على العملة المشفرة.

ويعتقد بعض المستثمرين أن العملة يمكن أن تكون تحوطاً جيداً ضد التضخم وضعف الدولار، بعدما خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في مارس/ آذار 2020، ما أدى إلى إضعاف الدولار الأمريكي بشدة ورفع سعر عملة بيتكوين.

وقد بلغت قيمة عملة بيتكوين هذا العام أعلى مستوياتها على الإطلاق، حيث وصلت هذا الأسبوع عند أكثر من 60 ألف دولار، مع وصول قيمة عملات بيتكوين المتداولة حول العالم اليوم إلى أكثر من ترليون دولار.

ولكن، ماذا عن عملة بيتكوين في العالم العربي؟ كم تبلغ قيمتها أمام العملات المحلية في الدول العربية؟

تعرّفوا في الإنفوغرافيك أعلاه إلى قيمة البيتكوين أمام العملات العربية، وفقاً للسعر المتداول في مارس/آذار 17، عند الساعة 3:23 بالتوقيت الشرقي، حينما بلغت قيمة عملة بيتكوين حوالي 56 ألف دولار.