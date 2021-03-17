الإعلان عن برنامج "صُنع في السعودية".. وتداول سؤال لولي العهد: "شماغك وين مصنوع؟"

اقتصاد
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الإعلان عن برنامج "صُنع في السعودية".. وتداول سؤال لولي العهد: "شماغك وين مصنوع؟"
Credit: FAYEZ NURELDINE / Contributor

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت السعودية إطلاق برنامج "صُنع في السعودية"، الأربعاء، وذلك لدعم المنتج الوطني ابتداء من 28 مارس/أذار الجاري، وذلك برعاية ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ما أثار تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.

وسيطلق وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، البرنامج في 28 مارس/أذار الجاري، في إطار دعم ولي العهد للمنتج الوطني السعودي إلى جانب التأكيد على زيادة الثقة والوعي بالمنتج الوطني والمصانع الوطنية، وفقا لوكالة أنباء السعودية الرسمية (واس).

وأعلنت هيئة الصادرات السعودية أنها ستُميط اللثام عن شعار "صُنع في السعودية" الذي "يقدّم هوية موحّدة للمنتجات والخدمات السعودية تمثّل الهوية الرسمية لترويج المنتجات والخدمات السعودية محلياً وعالمياً"، قبل أن يكشف الوزير في مؤتمر صحفي خطط البرنامج وأهدافه وآلية عمله، وفقا لواس.

ويمثل برنامج "ًصُنع في السعودية" أحد أهداف "رؤية 2030" الاقتصادية التي ترمي لتنويع مصادر الدخل ودعم الاقتصاد الوطني.

وتفاعل الكثير من المغردين والضخيات السعودية مع هذه الأنباء وتداول بعضهم سؤالا للخريف في مقابلة سابقة للأمير محمد بن سلمان حول مكان صنع الشماغ، نستعرض فيما يلي أبرز ردود الفعل:

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