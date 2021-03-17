دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت السعودية إطلاق برنامج "صُنع في السعودية"، الأربعاء، وذلك لدعم المنتج الوطني ابتداء من 28 مارس/أذار الجاري، وذلك برعاية ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ما أثار تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.

وسيطلق وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، البرنامج في 28 مارس/أذار الجاري، في إطار دعم ولي العهد للمنتج الوطني السعودي إلى جانب التأكيد على زيادة الثقة والوعي بالمنتج الوطني والمصانع الوطنية، وفقا لوكالة أنباء السعودية الرسمية (واس).

وأعلنت هيئة الصادرات السعودية أنها ستُميط اللثام عن شعار "صُنع في السعودية" الذي "يقدّم هوية موحّدة للمنتجات والخدمات السعودية تمثّل الهوية الرسمية لترويج المنتجات والخدمات السعودية محلياً وعالمياً"، قبل أن يكشف الوزير في مؤتمر صحفي خطط البرنامج وأهدافه وآلية عمله، وفقا لواس.

ويمثل برنامج "ًصُنع في السعودية" أحد أهداف "رؤية 2030" الاقتصادية التي ترمي لتنويع مصادر الدخل ودعم الاقتصاد الوطني.

وتفاعل الكثير من المغردين والضخيات السعودية مع هذه الأنباء وتداول بعضهم سؤالا للخريف في مقابلة سابقة للأمير محمد بن سلمان حول مكان صنع الشماغ، نستعرض فيما يلي أبرز ردود الفعل:

حديث معالي وزير الصناعة بندر الخريف @BAlkhorayef عن الصناعة الوطنية التي تشغل بال ولي العهد على الدوام .. وسأل الوزير سؤال بسيط: "شماغك وين مصنوع؟" بكل فخر نقول #صُنع_في_السعودية 🇸🇦 https://t.co/vWwyddU4JK

"شماغك وين مصنوع؟" كان سؤال مفاجئ من سمو ولي العهد لوزير الصناعة والثروة المعدنية أ.بندرالخريف، @BAlkhorayef قبل سنة.. واليوم برعاية ولي العهد، نشهد إطلاق برنامج #صُنع_في_السعودية.. عمار ياوطن🇸🇦 https://t.co/bFIi49wbuk

رؤية طموحة من ولي العهد الأمير #محمد_بن_سلمان رأيناها واقعًا في فترة وجيزة وما #صُنع_في_السعودية إلا ثمرة من ثمراته ، أسأل الله أن يحفظه ويبارك في عمره ، المستقبل به نراه في حاضرنا ولله الحمد . https://t.co/NStE0XkpuY

أتقدم بالشكر الجزيل لسمو سيدي ولي العهد على رعايته لإطلاق برنامج #صُنع_في_السعودية والذي نتطلع من خلاله إلى تحقيق توجهاتنا الاستراتيجية نحو بداية عصر جديد للصناعة السعودية، وأؤكد أن المجتمع شريك حقيقي لنا في البرنامج وعنصر مهم لتحقيق تطلعات وطننا نحو نهضة صناعية شاملة🇸🇦