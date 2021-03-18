دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشفت شركة BMW، يوم الأربعاء، عن سيارة i4، أحدث إضافة إلى مجموعة سياراتها الكهربائية.

وبينما تخطط شركة صناعة السيارات الفاخرة لإضافة المزيد من السيارات الكهربائية إلى مجموعتها، إلّا أنها أوضحت أنها ستستمر في صنع السيارات التي تعمل بمحركات الوقود في المستقبل المنظور.

وقال رئيس مجلس إدارة BMW، أوليفر زيبس، في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، إن الشركة ستستمر في تطوير وبناء وبيع السيارات بمحركات الاحتراق الداخلي، بما في ذلك السيارات الهجينة الموصولة بالكهرباء، مضيفاً: "إذا لم يكن هناك عملاء لهذه المركبات في أسواقنا البالغ عددها 140، فسوف نتوقف عن إنتاجها".

ويعد اتجاه BMW مختلفاً للغاية عن نظيراتها من شركات السيارات، إذ رغم أنها لم تلتزم بشكل رسمي، قالت شركة "جنرال موتورز" إنها تخطط لبيع السيارات عديمة الانبعاثات فقط بحلول العام 2035. كما أعلنت "فولفو" مؤخراً أنها ستصبح علامة تجارية للسيارات الكهربائية بالكامل بحلول العام 2030، إلّا أن BMW لم تضع أي جدول زمني بشأن متى أو إذا ما كانت ستصبح شركة سيارات كهربائية بالكامل.

ولكن في مرحلة ما، قد لا يكون أمامها سوى القليل من الخيارات، إذ قالت بعض الدول إنها تخطط لحظر مبيعات السيارات التي تعمل بالاحتراق الداخلي في المستقبل غير البعيد، بينما اقترحت بريطانيا وولاية كاليفورنيا الأمريكية فرض حظر على مبيعات السيارات التي تعمل بالاحتراق الداخلي، بما في ذلك السيارات الهجينة، بحلول العام 2035. وتريد النرويج أن تكون جميع سيارات الركاب والشاحنات الصغيرة المتوفرة في البلاد خالية من الانبعاثات بحلول العام 2025.

Credit: Fabian Kirchbauer/ BMW

ولطالما كانت استراتيجية BMW هي الحفاظ على المرونة في هندستها بينما تطور سيارات جديدة، بحيث يمكن لمصانعها التحول بسرعة وسهولة من إنتاج سيارات الاحتراق الداخلي البحت إلى إنتاج السيارات الهجينة أو السيارات الكهربائية مع تغير الطلب في السوق. وقد صممت الهياكل الهندسية الأساسية لسيارات BMW لتسهيل تصنيعها باستخدام طاقة كهربائية أو هجينة أو احتراق داخلي بحت.

وأصدرت BMW القليل من التفاصيل حول سيارتها من نوع سيدان الكهربائية الجديدة i4. وتظهر السيارة بـ4 أبواب، وتشبه في مظهرها سيارة BMW من طراز 4 Series، التي تعمل بالوقود البترولي. وستكون متاحة في إصدارات يصل نطاق القيادة بها إلى حوالي 480 كيلومتراً، بقوة تبلغ حوالي 530 حصاناً.

وتقول BMW إنها ستقدم الطرازات الكهربائية في 90٪ من قطاعات السوق التي تتواجد بها بحلول العام 2023. وبحلول العام 2030، تتوقع الشركة أن تكون نصف مبيعاتها العالمية تقريباً من السيارات الكهربائية.

ولكن، هناك علامة تجارية واحدة على الأقل في مجموعة BMW ستعمل بالكهرباء بالكامل، إذ أعلنت الشركة أن قسم "ميني" في BMW سيوفر السيارات الكهربائية فقط بحلول منتصف العام 2030.